PYD يعقد مؤتمره الثالث لناحية كوباني ويختتمه بانتخاب مجلس إداري

وعقد المؤتمر في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني بحضور العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كوباني.

وبدأت أعمال المؤتمر بوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الإداري في قسم التدريب لهيئة التربية بإقليم الفرات ريزان نعسان عن الوضع السياسي وقال: "في القرن الماضي وبعد انهيارالاتحاد السوفيتي لقد بدء مشروع جديد, حيث تم تشكيل حلف الناتو, واستطاعت روسيا أن تبني نفسها من جديد بقدر امكانيتها وقوتها, ولكن استطاعت أن تثبت مرة أخرى أنها أصبحت دولة إقليمية".

واشار ر يزان: "الدول الغربية جاءت إلى الشرق الأوسط من أجل مصالحها الاقتصادية ونهب خيرات بلاد شرق الأوسط, وامريكا دخلت إلى أفغانستان والعراق بحجة محاربة الارهاب".

واضاف ريزان: "في أواخر عام 2010 بدأ مشروع جديد في الشرق الأوسط وهو (الربيع العربي) الذي بدأ في تونس وبعدها في مصر, واستغلت تركيا هذه الحروب وأرادت أن تعود إلى حلمها العثماني".

ثم قرأ الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كوباني وليد جمعان برقيات التهنئة الواردة من مكاتب الأحزاب السياسية، والتي تبارك انعقاد المؤتمر الثالث.

وبعد ذلك ألقى كل من الإداري في مجلس عوائل الشهداء لناحية كوباني حسن موش، وعضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون كلمات في المؤتمر الثالث لحزب الاتحاد الديمقراطي وقالوا: "نهنئ ونبارك هذا المؤتمر على جميع شعبنا, ونأمل أن يكون هذا المؤتمر خيراً لشعبنا".

وبعدها فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الحزب في الناحية، وترشح 30 عضواً وعضوة كممثلين عن كافة مجالي ناحية كوباني، وفتح بعدها باب التصويت.

وبعد إجراء الانتخابات والتصويت تم اختيار ١٧ عضواً وعضوة لإدارة مجلس الحزب في ناحية كوباني.

واختتم المؤتمر بقراءة البيان الختامي من قبل الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو والذي حث من خلاله على "تنشيط عمل الحزب, وأن يعملوا على خدمة الشعب وتحقيق الأهداف الأساسية للحزب, ومواجهة أساليب الحرب الخاصة من كافة المتربصين بأمن واستقرار مناطقنا".

(ج ع/ل)

ANHA