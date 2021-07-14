PYD يعقد المؤتمر الثاني للحزب عن مقاطعة كري سبي ويختتمه بانتخاب مجلس جديد

وعقد المؤتمر الذي حمل شعار" بالتنظيم ومقاومة الشعب الثوري ندحر الاحتلال ونحمي الأمة الديمقراطية" في قاعة الاجتماعات بناحية عين عيسى، وذلك بحضور 250 عضو/ة من أهالي مقاطعة كري سبي.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة للرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم الذي بارك انعقاد المؤتمر، وتطرق خلال كلمته إلى الأزمة السورية، مبيناً أن استمرارها سببه تعنت الحكومة السورية وعدم قبولها بالحوار، لافتاً إلى أنهم في حزب الاتحاد الديمقراطي يسعون لأن يكونوا طرفاً في حل الأزمة السورية وحلها وفق القرار الدولي 2254.

وأكد مسلم خلال كلمته بأن تجربة الإدارة الذاتية أثبتت نجاحها واستطاعت تقديم خدمات كبيرة لشعبها بكافة مكوناته، مستشهداً بنجاحها بزيارة العديد من الوفود الأجنبية إلى المنطقة.

وأنهى مسلم كلمته بالتأكيد على التكاتف وزيادة الوعي والالتفاف حول إدارتهم ومساندة مقاتلي قسد لإحباط مخططات المحتل التركي وكل الجهات المعادية لحرية وكرامة الشعوب.

تلاها كلمة المتحدث باسم عوائل الشهداء بمقاطعة كري سبي وحيد العبدالله الذي قال: "الإنجازات التي نعيشها جاءت بفضل دماء الشهداء وتضحياتهم، وعلينا الوفاء لها والمحافظة على مكتسباتهم ورفع وتيرة النضال حتى تحرير أراضينا المحتلة".

ومن جهتها هنأت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي جيهان العلي حزب الاتحاد الديمقراطي لمقاطعة كري سبي بانعقاد مؤتمره الثاني، وحيت دور المرأة الريادي فيه، وأثنت على عقيدة الحزب الذي سعى لأن يكون للمرأة دور ريادي في قيادة المجتمع, ودعمها للانخراط في كافة المجالات الخدمية والسياسية.

شرح بعدها نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي هزاع محمد الوضع السياسي وتطرق خلاله إلى احتلال تركيا لمناطق واسعة من شمال وشرق سوريا بتواطؤ دولي، وتسببه بتهجير مئات الآلاف من مدنهم وقراهم.

وأشاد بمقاومة قوات سوريا الديمقراطية على كافة الجبهات والتي منعت المحتل التركي من الوصول لمبتغاه باحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وبعدها فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الحزب في المقاطعة، وترشح 32 عضواً وعضوة كممثلين عن كافة النواحي والبلدات التابعة للمقاطعة، وفتح باب التصويت بعدها.

وبعد إجراء الانتخابات والتصويت تم اختيار 25 عضواً وعضوة لإدارة مجلس الحزب عن كافة نواحي وبلدات مقاطعة كري سبي.

واختتم المؤتمر بقراءة البيان الختامي من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمقاطعة صبري نبو والذي حث من خلاله على "تنشيط عمل الحزب، وأن يعملوا على خدمة الشعب وتحقيق الأهداف الأساسية للحزب، ومواجهة أساليب الحرب الخاصة من كافة المتربصين بأمن واستقرار مناطقنا".

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ANHA