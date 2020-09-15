PYD يعقد اجتماعاً لأهالي جل آغا حول الأوضاع السياسية في المنطقة

وبهدف تقييم ومناقشة المستجدات الأخيرة في المنطقة، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً لأهالي ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو وذلك في صالة مركز الثقافة والفن في ناحية جل آغا.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة الصمت، ومن ثم ألقى عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي عبدالكريم صاروخان كلمة قيّم فيها آخر الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وبشكل خاص مساعي الاحتلال التركي إلى تأجيج الحروب في المنطقة، وبشكل خاص مساعي ضرب مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا.

وتطرق صاروخان أيضاً إلى نجاح مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ضد الهجمات التي تحاك ضده.

وأشار صاروخان إلى أهمية توحيد الصف الكردي وقال" الشعب يملك قوة اجتماعية وسياسية، وقادر على حماية مكتسبات الكرد، وعليه فإن وحدة الشعب الكردستاني من شأنها الحد من الهجمات التي تتعرض لها مناطق كردستان".

وانتهى الاجتماع بالنقاش وتبادل الآراء حول مجمل الأوضاع السياسية الراهنة.

(كروب/ك)