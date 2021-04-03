PYD ومؤتمر ستار يحتفلان بميلاد القائد أوجلان

أقيمت الاحتفالية أمام مركز حزب الاتحاد الديمقراطي في حي العنترية بمدينة قامشلو بحضور الأهالي وعضوات من مؤتمر ستار وأعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء وواجب الدفاع الذاتي.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة لعضو مجلس عوائل الشهداء محي الدين حسن الذي بارك ميلاد القائد عبد الله أوجلان على الأم عويش، وقال:" نعتبر ميلاد القائد أوجلان يوماً تاريخياً بالنسبة لنا".

وأشار حسن إلى أن فكر القائد أوجلان انتشر في العالم لذلك قام أعداء الإنسانية باعتقال القائد أوجلان ليفصلوا بين الشعب والقائد أوجلان، وتابع بالقول: "ولكن بفضل فكر القائد أوجلان لم تحقق مخططات الأعداء غايتها".

بعدها قدمت فرقة سردم وفرقة قوات واجب الدفاع الذاتي مجموعة من الأغاني الثورية وأغاني عن الشهداء.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة وترديد شعارات تحيّي القائد أوجلان.

(إ)

ANHA