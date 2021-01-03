PYD ومؤتمر ستار يعزيان ذوي الشهيد ديار شهباء في لبنان

قدّم أعضاء مجالس حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار والجالية الكردية التعازي لذوي الشهيد ديار شهباء الذي استشهد بحادث سير بالقرب من سد تشرين في كوباني، أثناء تأديته لواجبه في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وبعد دقيقة صمت، تحدث شبال فتاح، باسم مجالس حزب اتحاد الديمقراطي في لبنان، عن دور الشهداء في ترسيخ الأمان في شمال وشرق سوريا.

وقال فتاح " إن الشهداء هم الذين يبنون الأوطان بدمائهم الغالية ليعيش شعبنا في شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته".

وأشاد فتاح بالتجربة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا" مناطق شمال وشرق سوريا ليست مثل باقي المناطق في سوريا، ففيها يوجد الأمان والاستقرار والعيش المشترك بين كافة المكونات الآشورية والسريانية والعربية والكردية والأرمنية".

وذكر أدهم شحود، ابن عم الشهيد ديار شهباء، بعض خصال الشهيد، قائلًا "كان خلوقًا وصاحب مبادئ راسخة، ومحبًّا لقضيته".

وقالت سميرة بكر باسم مؤتمر ستار" سننتصر بفضل الشهداء وسنهزم المحتلين".

(ش ف/م)

ANHA