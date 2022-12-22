PYD ومنظمات سورية تعلن تضامنها مع احتجاجات السويداء

جاء ذلك خلال بيان، أصدره المؤتمر الوطني لاستعادة السيادة والقرار، وهيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي، والمبادرة الوطنية في جبل العرب، وحزب الاتحاد الديمقراطي، أمس الأربعاء.

وقال البيان في مستهله: "إن استمرار الوقفات الاحتجاجية السلمية في محافظة السويداء والتي عبرت عن مطالب كل الشعب السوري الواحد بشكل سلمي وحضاري؛ لتثبت للعالم أن مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة، لازالت موجودة ومستمرة حتى تتحقق، وأن جميع المطالب الأخرى من تأمين مستلزمات الحياة الطبيعية للمواطنين؛ والتي تعجز السلطة عن تأمينها ما هي إلا جزء من مطالب الحرية والكرامة".

مضيفاً: "إننا ندعم ونشد على أيادي أهلنا في جبل العرب على وقفاتهم الاحتجاجية السلمية هذه، ونؤكد على ضرورة استمراريتها وتعميمها على كل المحافظات السورية؛ لإعادة الروح للثورة السورية السلمية، ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت من درعا إلى عموم سوريا".

الجدير بالذكر أن السويداء، تشهد احتجاجات مستمرة مطالبة؛ بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية.

(س ر)