PYD ومنسقية المرأة في إقليم الفرات يدينان هجوماً تركيا تسبب باستشهاد 3 مقاتلات

وأدلت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات وحزب الاتحاد الديمقراطي في الإقليم، ببيانين إلى الرأي العام، استنكرا من خلالهما، الهجوم الذي شنته طائرة مسيّرة على سيارة في ريف مدينة كوباني على الطريق الواصل بين قريتي ايدق وتخته، يوم أمس الأربعاء.

بيان منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات

أدلت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، ببيان إلى الرأي العام، استنكرت فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) وهجومها بطائرة مسيّرة لسيارة، أدى إلى استشهاد 3 مقاتلات، أمس الأربعاء.

وأُدلي بالبيان من أمام المجلس التنفيذي بحضور العشرات من عضوات وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني في مقاطعة كوباني.

جاء في البيان الذي قرئ من قبل رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات جيهان درويش، "ما زالت دولة الاحتلال التركي تمارس سياساتها الهادفة إلى إبادة الشعوب التواقة للحرية، وذلك باستهدافها المتكرر لمناطق الدفاع المشروع، وقصفها للمدنيين في شمال وشرق سوريا بالطائرات المسيّرة، في خطوة للسيطرة على شمال وشرق سوريا ونشر الخوف بين المجتمع من أجل النيل من مكتسبات شعبنا التي تحققت بدماء الشهداء".

مؤكداً "أن دولة الاحتلال التركي لا تميز بين الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين والعسكريين، وقال: "يوم أمس الأربعاء، استهدف الاحتلال التركي 3 نساء من مدينة كوباني، إحداهن هي الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في إقليم الفرات، رودين محمد، والهدف من هذا الاستهداف كسر إرادة المرأة والنيل من عزيمتها".

البيان لفت إلى أن هذا الاستهداف هو استمرار لسلسلة الهجمات التي تستهدف النساء مثل "مجزرة حلنج، والهجوم على قرى كوباني في الـ 9 من كانون الثاني من العام الجاري، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، وفقدان الطفل عبدو علي حنيفي لساقه".

وأدان البيان هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، كما حمّل الدول الضامنة "روسيا وأميركا مسؤولية تلك الهجمات".

وجددت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات دعوتها "المنظمات الحقوقية والنسائية وعموم الشعوب التواقة إلى الحرية إلى التكاتف والرفع من وتيرة النضال، للضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية لردعها والحد من ممارساتها تجاه الشعوب في شمال وشرق سوريا".

بيان حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات

فيما أدلي ببيان حزب الاتحاد الديمقراطي في ساحة الحرية وسط مدينة كوباني، بمشاركة العشرات من أعضائه.

وقرأ الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية في إقليم الفرات، بكر حج عيسى، البيان باللغة العربية، وجاء فيه: "الاحتلال التركي يكثف هجماته على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع تكثيفه الهجمات على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان في انتهاك واضح لكل القيم الإنسانية والأخلاقية مستغلاً الحرب الروسية ـ الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي بعد الزيارة التي قام بها مسرور البرزاني، رئيس حكومة باشور كردستان، ولقائه "المذل" مع أردوغان ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

منوهاً إلى أن هدف تركيا واضح للجميع "في محاولة لتقطيع أوصال كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وخلق فتنة كردية – كردية، عبر نشر قواته والتقدم براً في مناطق الدفاع المشروع ومن جهة أخرى خنق التجربة الديمقراطية في روج آفا وشنكال عبر حصارها لشنكال".

وأكد البيان أن هذه الهجمات "تستهدف الإرادة الحرة للشعوب، وناشد جميع الكردستانيين وشعوب المنطقة وجميع القوى الوطنية والديمقراطية في العالم الوقوف إلى جانب ثورة شمال وشرق سوريا وإدانة خط الخيانة وشجب التدخلات التركية واحتلالها للمنطقة".

واستنكر حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات خلال بيانه "الهجمة الأخيرة بطائرة مسيّرة تركية بشكل خاص، والتي استهدفت شخصية المرأة الحرة التي هزمت أردوغان وأدواته مثل داعش".

كما أدان الحزب هجوم الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور، وأضاف "مهما كثف الاحتلال من هجماته فلن يستطيع ثني إرادة شعبنا وقواه العسكرية وسيتلقى الهزيمة كما هزمت أدواته المتمثلة بداعش وأخواته من قبل".

مطالباً الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في المنطقة بوضع حد لهذه الجرائم المستمرة بحق شعب المنطقة، وناشد جميع المنظمات الحقوقية والدولية عدم التزام الصمت تجاه أعمال الدولة التركية الفاشية ضد شعب المنطقة الذي هزم الإرهاب العالمي.

هذا واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، يوم أمس الأربعاء، سيارة على طريق حلب - كوباني، وهو الطريق الواصل بين قريتي ايدق وتوخت جنوب كوباني، مما أسفر عن استشهاد 3 مقاتلات لوحدات حماية المرأة، إحداهن هي الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في إقليم الفرات، رودين محمد.

(كروب/ د)

ANHA