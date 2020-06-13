PYD تعقد 23 اجتماعاً في مقاطعة الحسكة بهدف شرح التّطوّرات السّياسيّة والعسكريّة

وعقد حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم اجتماعين منفصلين في مقرّ مجلس الناحية الشرقية في مدينة الحسكة ومركز خابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة، حضره العشرات من الأهالي إضافة إلى عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد وعبد حامد المهباش.

عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم تحدّث خلال الاجتماع الذي عقد في مقرّ مجلس الناحية الشرقية، عن التطوّرات الأخيرة الحاصلة على كافّة الأصعدة ومنها السياسية والعسكرية.

القوّات الخارجية تستخدم أقذر الأساليب من أجل الحفاظ على نفوذهم في سوريا

مسلم أشار إلى أنّ المؤامرات الدولية ومخطّطاتها التي تهدف إلى كسر إرادة شعوب المنطقة مستمرّة، وكما أنّ بعض الدول، ومنها تركيا تقوم بدعم المجموعات المرتزقة للنيل من المكتسبات التي تحقّقت بفضل أبنائنا الشهداء في معاركهم ضدّ المجموعات المرتزقة.

ونوّه مسلم إلى أنّ التدخّلات الخارجية في سوريا، من أجل أجنداتهم الشخصية وليست لمصلحة شعوب المنطقة، وإحدى أهدافهم لإنهاء مشروع الأمة الديمقراطية.

وأضاف: "الدول المهيمنة تعمل على حماية مصالحها ولا يهمّها انقسام الدول أو تشرّد أهلها أو تعرّضوا للقتل، لذلك نرى بأنّهم يستخدمون أقذر الأساليب من أجل الحفاظ على نفوذهم، و ما يجري في سوريا و المنطقة هو دليل على ذلك".

توحيد الصفّ الكرديّ السبيل الوحيد للتغلّب على العواقب التي تواجه المنطقة

وبيّن مسلم أنّ الكرد تحوّلوا إلى قوة في المنطقة، وأضاف: "سياسة فرق تسد مازالت تمارس ضد الكرد أيضاً، والقوى المهيمنة والإقليمية وصلت إلى درجة لا يمكنها أن تنكر الثقل الكردي في المنطقة، لكن هذه القوى لم تعترف بعد بالحقوق الدستورية للكرد. إنّهم يريدون أن يستغلّوا الدور الكردي في المنطقة لمصلحتهم."

ودعا مسلم في ختام حديثه الشعب الكرديّ إلى توحيد صفوفه "وتوحيد البيت الكردي، الأمر الذي سيصب في مصلحة كافة شعوب المنطقة، فتحقيق الوحدة هي السبيل الأساسي للتغلّب على كافة العواقب التي تواجهها المنطقة".

يشار إلى أنّ حزب الاتحاد الديمقراطيّ عقد حتى اليوم 23 اجتماعاً منفصلاً في مقاطعة الحسكة.

(ب ر/ج إ/ ك)

ANHA