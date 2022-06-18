PYD خلال مؤتمره التاسع يكرّم عدداً من الشخصيات الوطنية

وجاء تكريم الشخصيات الوطنية، خلال المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي انطلق صباح اليوم، في مدينة الحسكة، بحضور 700 مندوب ومندوبة عن الحزب في شمال وشرق سوريا وكردستان وأوروبا.

ومع استمرار فعاليات أعمال المؤتمر، كرّم أعضاء هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، مجموعة من الشخصيات الوطنية في شمال وشرق سوريا، وصل فيها عدد المكرّمين إلى 12 شخصية، من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، قالت عنها اللجنة التحضيرية أنها أدت دوراً مهماً في ثورة شعوب شمال وشرق سوريا.

كرّم فيها كل من: "نجاح كلو، سلطان حسن، أحمد ملا عبيد، وجدي بطي، نازة سعدون، عائشة حاج، أليفة عمر، حليمة مسلم، محمد صديق، آمنة رمضان، مصطفى يونس، أحمد خليل".

هذا، وتستمر أعمال المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بمشاهدة عرض سنفزيوني عن الحزب وأهدافه، ومجمل أعماله خلال الدورة الثامنة الفائتة، ليستمر فيما بعد مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وحسب اللجنة التحضيرية، فإنه سيتم خلال أعمال المؤتمر المغلقة ، قراءة التقرير العام للحزب، ومناقشة النظام الداخلي للحزب والمصادقة عليه، وانتخاب الرئاسة المشتركة ومجلس للحزب، لينتهي ببيان في ختام أعمال المؤتمر يوم غد الأحد.

(أم)

ANHA