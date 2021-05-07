PYD في أوروبا يعزي بوفاة المناضل إبراهيم خلو

وقال الحزب في برقية العزاء "الرفيق إبراهيم خلو في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، الخميس 6 أيار، المناضل العتيد ورفيق حزبنا ودربنا الرفيق، إبراهيم خلو، مسؤول منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في بريمن الألمانية عن عمر يناهز 59 عامًا، قضاها منذ بداية شبابه في صفوف حركتنا وحزبنا.

الفقيد إبراهيم خلو، مواليد 1962 قامشلو حي العنترية، انتقل الى ألمانيا منذ سنوات طوال، هربًا من نظام البعث، واستمر بنضاله في صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي PYD متفانيًا وجسورًا وطاقة كردية لا تلين، حتى وافته المنية اليوم، وهو يواري رفيق دربه الفقيد أحمد رمو إلى مثواه الأخير، وأثناء إلقائه كلمة رثاء باسم الحزب في تشييع جنازته تعرض لنوبة قلبية أسقطته أرضًا لينتقل بدوره إلى جوار ربه.

كان إبراهيم خلو مثال المناضل العازم على الانتصار وتحقيق أهداف شعبه، وهو القائل: "سأكمل الطريق وأستمر بالنضال في صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي حتى لو بقيت وحيدًا في ساحات أوروبا، وحتى النهاية"، وبفقدانه خسر شعبنا وحزبنا قامة نضالية وشخصية سياسية ملتزمة وجسورة. السلام والخلود لروحه، والصبر والسلوان لذويه.

إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إذ نثمّن عاليًا مسيرة المناضل إبراهيم خلو، نتوجه لعائلة الفقيد ورفاق حزبنا وعموم شعبنا بخالص العزاء راجين الله عزوجل أن يسكنه فسيح جناته، ونعاهد الفقيد بأننا سنحمل رايته ونكمل الطريق حتى تحقيق آمال وطموحات شعبنا".

(م)

ANHA