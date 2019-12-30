PYD يهنئ الاتحاد الإسلامي الكردستاني بنجاح مؤتمره الثامن

التهنئة جاءت عبر رسالة بعثها الرئيسان المشتركان لحزب الاتحاد الديمقراطية، عائشة حسو وشاهوز حسن.

وجاء في نص الرسالة:

"تحية طيبة وبعد

الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، يسرنا ان نتقدم بأحر التهاني والتبركات إلى الأمين العام والمجلس القيادي والهيئة العليا للمتابعة وكافة كوادر حزبكم, بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الثامن للاتحاد الاسلامي الكردستاني بنجاح.

حيث عقد مؤتمركم في مرحلة تشهد المنطقة عموماً وكردستان خصوصاً متغيرات وأزمات في بنية النظام الدولي وفي الخارطة الجيوسياسية وصراع للقوى الدولية والاقليمية في ظل ثورات الشعوب ضد الانظمة الدولتية الحاكمة وتطلعات الشعوب نحو الحرية والعدالة والمساواة، كما نرجو أن تكون قرارات مؤتمركم وبرامجكم القادمة في خدمة قضايا الشعوب وحماية المكتسبات في الاجزاء الاربعة من كردستان ووسيلة لعقد المؤتمر الوطني الكردستاني وحل القضايا في عموم المنطقة.

كما نتمنى النجاح والتوفيق للقيادة والكوادر في مهامهم الجديدة، في وقت نتطلع إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين حزبينا بما يخدم قضية شعبنا وقضايا الشعوب وأهدافنا المشتركة لبناء مجتمع أخلاقي وسياسي.

الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)

عائشة حسو شاهوز حسن

قامشلو 30/12/2019".

(م)

ANHA