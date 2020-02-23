PYD يعقد مؤتمره الثامن يوم غد

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) مؤتمره الثامن يوم غد الاثنين في مقاطعة قامشلو.
خبر 2020-02-23T14:17:00 مركز الأخبار

ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر الثامن للحزب على مدار يومي الـ 24 والـ25 من شباط الحالي.

(م)

ANHA


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