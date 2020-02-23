PYD يعقد مؤتمره الثامن يوم غد يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) مؤتمره الثامن يوم غد الاثنين في مقاطعة قامشلو. خبر 23 شباط 2020, الأحد - 14:17 2020-02-23T14:17:00 مركز الأخبار ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر الثامن للحزب على مدار يومي الـ 24 والـ25 من شباط الحالي. (م) ANHA إقرأ أيضاً آلدار خليل: اقتراح الأمم المتحدة دعم علني للمشروع التركي تحت مسميات إنسانية أوضح آلدار خليل أن اقتراح الأمم المتحدة إيصال المس... منظمة سارا تستنكر جريمة القتل بحق هدى العلي وطفلها في كوباني استنكرت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة في إقلي... في ذكراهم الخامسة... تل تمر تستذكر شهداء 23 شباط استذكر أهالي ناحية تل تمر الذكرى السنوية الخامسة ل... الموقع القديم