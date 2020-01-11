PYD في اجتماعه يطالب بضرورة الوحدة لإيقاف هجمات  الاحتلال  

عقد، حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعه السنوي، لأعضاء الحزب في ناحية الدرباسية، والقرى التابعة لها، في قاعة مركز الثقافة والفن بالناحية.

وحضر الاجتماع العشرات من أعضاء الحزب في الناحية، وخلال الاجتماع الذي بدأ بدقيقة صمت، تحدث عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية الدرباسية روبار سبرتي، عن آخر التطورات السياسية التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "نحن شهدنا في هذا العام هجمات من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جبهة النصرة وداعش، وقاموا بارتكاب المجازر بحق شعوب المنطقة، وسرقوا خيرات المنطقة، وكل هذا أمام أعين المنظمات الإنسانية والدولية".

وبيّن سبرتي، خلال حديثه أن دولة الاحتلال التركي من خلال هجماتها تستهدف فكر الأمة الديمقراطية، الذي نظم الشعب نفسه على أساسه، وإعادة العهد العثماني واحتلال المنطقة بأكملها.

وأكد سبرتي، أن شعوب شمال وشرق سوريا أثبتت للعالم أجمع مدى تمسكها وحبها لأرضها، من خلال مقاومتها طائرات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وتابع "تركيا من أجل إخفاء أزمتها الداخلية هجمت على مناطقنا وتتدخل في شؤون المنطقة".

وشدد سبرتي، في ختام حديثه، أنهم كحزب الاتحاد الديمقراطي يعملون دائماً من أجل مصلحة وسلامة الشعب، وطالب الأحزاب الكردية بوحدة الصف الكردي، والعمل من أجل مصلحة الشعب.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التفاف الشعب حول الإدارة الذاتية، وتقوية قوات سوريا الديمقراطية من خلال الانضمام إليها، والشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء.

(آ ح/هـ ن)

ANHA