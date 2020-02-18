PYD حلب يستذكر الشهيد أوصمان دادلي في الذكرى السنوية الـ12 لاستشهاده

عُقد الاجتماع، في مركز الحزب غربي الحي بحضور العشرات من أعضاء الحزب والمؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدث الإداري لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في حيي الأشرفية والسريان محمد حج رضا عن حياة الشهيد أوصمان محمد سليمان "أوصمان دادلي"، والنضال الذي قام به من أجل حركة التحرر الكردستاني.

وقال:" إن الشهيد أوصمان تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل قوات النظام البعثي، واعتقاله الأخير جاء بعد اتفاقية بين سوريا وتركيا".

ونوه حج رضا أن" الشهيد أوصمان كان من مؤسسي حزب الاتحاد الديمقراطي، ويعد ميراثاً لإيديولوجية الحزب، وبفضل نضاله وصل الحزب إلى هذه المرحلة ، وكان يقول لا حل في سوريا دون تحقيق المساواة بين كافة مكونات المجتمع، ونيلها حقوقها".

واستشهد المناضل أوصمان في الـ18 من شهر شباط عام 2008

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ع س-س ر)

ANHA