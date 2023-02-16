يصادف 18 شباط الجاري، الذكرى السنوية الـ15 لاستشهاد أوصمان دادالي، نتيجة التعذيب الذي تعرض له في سجون البعث الشوفيني.

واستذكاراً له، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بياناً، تحدث فيه عن نضال الشهيد وجدد العهد على السير على خطا الشهداء ورفع رايتهم عالياً .

وجاء فيه:

"يصادف الثامن عشر من شباط، الذكرى السنوية الأليمة لاستشهاد القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأحد مؤسسيه الشهيد أوصمان دادالي الذي ارتقى نتيجة التعذيب الذي تعرض له في أقبية سجون الاستبداد والشوفينية. في مثل هذا اليوم من عام 2008 أوصى الأستاذ أوصمان رفاق دربه بإكمال الطريق والاقتداء بفكر القائد عبدالله أوجلان وودعنا مخلفاً وراءه إرثاً نضالياً سجله التاريخ بحروف من ذهب، ومقاومة لا تلين طوال عمره النضالي.

البيان تابع بالحديث عن حياة الشهيد أوصمان ونضاله كأوائل المؤسسين لـPYD :" ولد عثمان سليمان بن حجي في قرية دادالي التابعة لمنطقة كوباني سنة 1945 وهو الابن الوحيد لأسرة تميزت بوطنيتها، درس الابتدائية والإعدادية في القرية وناحية الشيوخ والثانوية في حلب، ثم عمل معلم مدرسة في ريف حلب. وكان من أوائل المؤسسيين لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، كما أنه أولى جانب المجتمعية أهمية ومبدأ له لم يفرق بين شعوب المنطقة من كرد وعرب وتركمان وشركس فكان يحظى بعلاقات متأصلة مع الجميع، ولم يفرق بينهم وعدهم جميعاً من وقع الظلم عليهم من قبل منظومة الاستبداد المركزي.

كما يعد الأستاذ أوصمان في نظر من عرفه مناضلاً عنيداً حتى يوم اعتقاله على يد الأمن السياسي بتاريخ 27 نوفمبر 2007 إثر مداهمة منزله في قريته دادالي وتعرض لتعذيب وحشي تدهورت معه حالته الصحية حتى ارتقى شهيداً في 18/ 2/ 2008 عن عمر يناهز “63” سنة. كما كان نضال ماموستا أوصمان ملهماً لرفاق حزبنا كذلك أصبح استشهاده إلى جانب شهداء حزبنا وشعبنا منهلاً لمقاومة استمرت حتى تكللت بثورة روج آفا لتحقيق طموحات شعبنا وتطلعاته نحو الحرية والانعتاق والديمقراطية على درب الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، وما زالت هذه المقاومة ميراثاً يبنى عليه للشعب الكردي وجميع مكونات شمال وشرق سوريا .

المجلس العام للحزب جدد العهد بالمسير على خطا الشهداء ورفع رايته وأدان ممارسات الأنظمة الشوفينة "إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD وفي الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد أوصمان دادالي إذ نجدد العهد لشهداء حزبنا وكل شهداء شعبنا بالمسير على خطاهم ورفع رايتهم عالياً حتى تحقيق النصر.

ندين ونستنكر في الوقت ذاته كل ممارسات الأنظمة الشوفينية واستبداد أعداء الديمقراطية وديكتاتورية نظام الاستبداد المركزي الذي أدوى بالبلاد إلى الدمار من أقصاها إلى أقصاها ولم يستثنِ من ظلمه واستبداده أحداً من شعوب ومكونات سوريا وعلى رأسهم الكرد وقضيتهم العادلة.

وفي الختام طالب المجلس العام الأمم المتحدة بالعمل الجاد على حل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254 "وإنهاء المقتلة السورية والضغط على دولة الاحتلال التركي التي تتلاعب بمصير السوريين وانتهاج مساومات رخيصة على حساب الحياة الحرة والديمقراطية للشعوب السورية، كما ندعو شعب سوريا عموماً للتكاتف والتعاضد والعمل جنباً إلى جنب للوصول إلى سوريا لامركزية ديمقراطية".

(سـ)