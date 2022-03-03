PYD   يكشف عن نتائج حملة جمع التواقيع في ناحية الشدادي

وبعد الانتهاء من الحملة التي أطلقها حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، لجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، بين الحزب اليوم نتائج حملته، عبر بيان للرأي العام قرئ في ساحة مجلس الناحية من قبل الإداري في مكتب الحزب بالناحية فاضل الحسين.

وشارك في كشف نتائج الحملة، عدد من ممثلي المؤسسات المدنية في الشدادي والفعاليات الاجتماعية، وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وقال البيان في مستهله: "في الـ 13 من كانون الأول من عام 2021 بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق حملة لجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "القائمة الدولية للإرهاب" التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الأوربي".

وأكد البيان أن مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي قام بجمع 29 ألفاً و500 توقيع، من أهالي الناحية من "عرب، كرد، وسريان"، مطالبين بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

ولفت البيان إلى "أن الأسباب التي أدت إلى إدراج حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب هي سياسة الكيل بمكيالين ومجاملة الدول التي تحتل كردستان وفي مقدمتها الدولة الفاشية التركية".

وأضاف البيان "نحن في ناحية الشدادي لن نتوانى عن النضال ولن نستكين في مواصلة الفعاليات والجهود وجمع التواقيع لإزالة هذا الحزب العظيم من "قائمة الإرهاب".

وناشد البيان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إزالة حزب العمال من "قائمة الإرهاب"، لما قدمه هذا الحزب من إنجازات وتضحيات في سبيل أن تعيش الشعوب بأمان، وإنصافاً للإنسانية.

(ب د/أم)

ANHA