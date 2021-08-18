PYD عن قصف زركان: على الدول الضامنة تحمّل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات الخطيرة

وقال المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم الأربعاء في بيان كتابي وصلتنا نسخة منه أنه "في انتهاك صارخ ومرفوض وفي عملية إرهابية جديدة، قامت القوات التركية بأعمالها العدائية من جديد وقصفت بشكل عنيف بلدة زركان المسالمة وضواحيها الآمنة والآهلة بالسكان بقذائف تسببت بوقوع ضحايا بين المدنيين من النساء والأطفال، بالإضافة إلى العديد من الجرحى وأضرار في البنية التحتية الحيوية".

مؤكداً أن "مثل هذه الأعمال العدائية وأمام صمت المجتمع الدولي المخجل والمؤسف أنما تستهدف زعزعة الاستقرار في المناطق الآمنة، كما تستهدف فقدان الشعوب والمكونات المتعايشة لآمالها بالعيش في سلام واطمئنان".

وأدان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بشدة "الاعتداءات التركية على المدنيين الآمنين" وطالب الدول الضامنة بـ "ضرورة تحمّل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات الخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا يُحمد عُقباه".

كما دعا مجلس الحزب المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات التركية على شعبنا في شمال شرق سوريا واحترام إرادته"، وأكد في ختام بيانه أن "غطرسة حكومة العدالة والتنمية وممارساتها الوحشية لن يردعها إلا موقف صارم من الشعوب والمكونات السورية وبمزيد من الالتفاف حول إدارته الذاتية الديمقراطية الشعرة التي قصمت ظهر حكومة العدالة والتنمية".

(س ر)

ANHA