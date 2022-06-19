PYD عبر مؤتمره الـ 9 يسعى إلى تفعيل استراتيجية حرب الشعب الثورية

انطلق يوم أمس، المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بحضور 700 مندوب / مندوبة من أعضاء ومكاتب وممثليات الحزب في شمال وشرق سوريا، وكردستان وأوروبا، تحت شعار "بروح حرب الشعب الثورية سندحر الاحتلال التركي ونبني سوريا الديمقراطية".

ويرى المؤتمرون أن لانعقاد المؤتمر أهمية كبيرة، إذ سيرسم الحزب خلاله استراتيجيات جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وما يعصف بسوريا والمناطق الكردستانية من محاولات إبادة الشعوب وإنكار وجودها؛ لتكون قادرة على إيجاد الحلول لقضايا المجتمع الراهنة.

يعيد الرئيس المشترك للمكتب التنظيمي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في الرقة، غازي ياسين، أهمية انعقاد المؤتمر إلى ما تشهده الأزمة السورية من انسداد أفق الحل؛ نتيجة تدخلات دولة الاحتلال التركي، إلى جانب ما تشهده شمال وشرق سوريا من استمرار تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي، ومساعيها الرامية إلى الاستيطان والتغيير الديمغرافي.

وكذلك أعادها إلى ما سيخرج به المؤتمر من قرارات وتوصيات، قائلاً "لذا من المهم الخروج بقرارات تتناسب مع المرحلة الراهنة، لشرح مشروع الاحتلال التركي وأبعاده وأبعاد مشاريع الحداثة الرأسمالية التي تدخلت في البلاد من أجل مصالحها، وتشكيل رؤية سياسية تكون مدخلاً لحل الأزمة السورية، والتأكيد أن الحل هو الحوار السوري - السوري، نظراً لأن الحلول الخارجية لا تجدي نفعاً، سواء قرارات الأمم المتحدة أو غيرها".

وأضاف "كذلك لوضع جميع الشعب السوري والشرق الأوسط في صورة ما يعانيه الشعب السوري، وبالأخص شعوب شمال وشرق سوريا، والتعريف الحقيقي بقضايا شعوب شمال وشرق سوريا، وتعرية دولة الاحتلال التركي وفضح مشاريعها الاستيطانية التي لا تستهدف مكوناً واحداً فقط، إنما تهدف إلى تحقيق مشروعها العثماني، ولتفعيل حرب الشعوب الثورية".

ومن جهته، أشار عضو مكتب العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد إيبش إلى أن "الحزب تشكل ويستكمل مشواره بناءً على ميراثه الذي يتجدد ويتأقلم مع كل مرحلة جديدة، لذا مع ما تشهده المنطقة ومع ما يعصف بها من أزمات، يكون انعقاد هذا المؤتمر مهماً جداً بالنسبة لشعوب المنطقة وللحزب".

وقال "لنستطيع الخروج بما يتماشى مع المرحلة الراهنة ونكون على قدر المسؤولية إزاء ما تمر به المنطقة، وتفادي التقصير وسد الثغرات، وإدراك ما تتطلبه المرحلة والعمل وفقها، ولرفع مستوى وعي المجتمعات وتنظيمها، ليتمكن كل فرد فيها من إدارة نفسه بنفسه".

ويستأنف المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أعماله، اليوم، بعد أن انتهى خلال أعمال يومه الأول من "قراءة تقرير الحزب عن الدورة الفائتة، وتقييمه، وتقييم الوضع السياسي وما يشهده العالم والشرق الأوسط وسوريا وشمال وشرق سوريا".

ومن المقرر أن يتناول المؤتمرون، خلال أعمال المؤتمر في اليوم الثاني والأخير "مناقشة الوضع التنظيمي للحزب خلال الدورة الفائتة، والمصادقة على النظام الداخلي، وانتخاب رئاسة مشتركة ومجلس للحزب، وانتخاب لجنة الانضباط".

(أم)

ANHA