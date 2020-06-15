PYD : يعقد اجتماعاً لأهالي تل تمر لبحث آخر التّطوّرات على كافّة الأصعدة

نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة وبحضور الرئيس المشترك للحزب أنور مسلم اجتماعاً موسعاً لأهالي الناحية وبلداتها في مركز عوائل الشهداء بمركز الناحية. وذلك بمشاركة العشرات من أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات المدنية وأعضاء من قوى الأمن الداخلي بالإضافة لحضور عدد من أعضاء الأحزاب السياسية في المنطقة وشخصيات من مجلس الأعيان.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم، الذي تطرّق بمجمل حديثه حول الصعوبات التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا في ظل اقتراب قانون "قيصر" واستعدادات الإدارة الذاتية لتنفيذ بعض المشاريع في مناطق شمال وشرق سوريا لتكون عوناً لأهالي المنطقة.

بالإضافة إلى حديثه عن: الحوار السوري - السوري والصعوبات التي تواجههم نتيجة تعنّت الحكومة السورية التي مازالت تتهرّب من الاعتراف بحقوق شعوب المنطقة والمكتسبات التي حققوها، مؤكّداً أنّ "النظام السوري لازال يطالب بالعودة إلى ما قبل عام /2011/ ويتهرّب من الحوار مع الإدارة الذاتية".

ومن خلال الاجتماع سلّط مسلم الضوء على الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحق أبناء المنطقة ومخططاتها في تغيير ديمغرافية المناطق التي احتلّتها، بالإضافة إلى هجماتها الأخيرة على مناطق قضاء شنكال ومخيم مخمور ومناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان، مؤكّداً:" أنّ دولة الاحتلال التركي منذ بداية الثورة السورية تتدخّل في شؤون المنطقة والدول المجاورة لها على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية وفي مناطق من أجزاء كردستان الأربعة، للنيل من مكتسبات أبناء المنطقة التي حقّقوها، بالإضافة لتدمير مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك بين جميع طوائف ومكوّنات المنطقة واسترجاع الهيمنة العثمانية عبر ارتكاب المجازر بحقّ الشعوب، وبثّ الفتن بينهم".

وبالنسبة للحوار الكردي – الكردي، قال مسلم: "إنّ المرحلة الأولى من الحوار الكرديّ - الكردي انتهت بشكل إيجابي، وتم الاتفاق على الرؤية المشتركة حول مستقبل سورية بجميع مكوّناتها"، مضيفاً بأنّ المرحلة الثانية لم تبدأ بشكل فعال بعد، وهناك بعض الخلافات ولكن جميع الخلافات الموجودة سيكوم لها حلّ وسيكون هناك توافق قريباً.

مسلم أكّد بأنّ على أبناء المنطقة التكاتف والوقوف جنباً إلى جنب بجميع الطوائف والمكونات ومدّ يد العون لبعضهم البعض لتفادي جميع الصعوبات والمشاكل التي قد تواجههم بالإضافة إلى وحدتهم للوصول إلى سورية ديمقراطية لا مركزية.

وبعدها فتح أبواب النقاشات بين الحضور ليتمّ تسليط الضوء على أهم المشاكل التي تواجههم في ظل الظروف الصعبة التي تتعايشها المنطقة وعن المعاناة التي يواجهونها على جميع الأصعدة "الخدمية والطبية والاقتصادية وغيرها"، ليؤكّد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي : "بأنّ حزب الاتحاد الديمقراطي هو حزب الشعب، وسيقف معهم كتفاً بكتف والسعي لحل جميع مشاكلهم".

(د أ/ل)

ANHA