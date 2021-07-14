PYD : الرابع عشر من تموز مدرسة تعلمنا منها الكفاح والسير على طريق المقاومة

بمناسبة الذكرى السنوية 39 لمقاومة 14 تموز أدلى حزب الاتحاد الديمقراطي ببيان وذلك أمام مركزه الواقع شرقي مدينة قامشلو، قرئ البيان باللغة الكردية من قبل المعلمة في اللغة الكردية هيزل علي، وباللغة العربية من قبل الإداري في لجنة التدريب في مجلس قامشلو لحزب الاتحاد الديمقراطي نظام الدين حسين.

وجاء في نص البيان:

إن شرارة مقاومة 14 تموز كانت الأساس لظهور حركة حرية كردستان وحزب العمال الكردستاني بقيادة مقاومة الرفاق الشهداء كمال بيير- خيري دورموش ـ عاكف يلماز وعلي جيجك في عام 1982 في سجون آمد ليضعوا حجر الأساس لحركة عظيمة وثورة لا تقهر واستمرت حتى ظهور الحراك الديمقراطي في غرب كردستان وروج آفايي كردستان، واعتمادها مقاومة 14 تموز على مبدأ المقاومة حياة والتضحية من أجل الأهداف النبيلة.

إن مقاومة السجون حددت مساراً تنظيمياً انطلاقاً لثورتنا لنكون شعباً مقاوم وأصبحت مقاومة 14 تموز مدرسة تعلمنا فيها الكفاح وحمل كافة الصعاب والسير على طريق المقاومة حتى النصر

تستمر المقاومة في السجون الفاشية بدءً من مقاومة إمرالي مروراً إلى آلاف المقاومين في السجون التركية ومقاومة الكريلا على جبال الحرية.

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(إس/ آ)

ANHA