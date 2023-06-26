PKK: سنحوّل إقليم جنوب كردستان إلى مقبرة للخيانة والفاشيين والقتلة

أصدرت اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني (PKK) بياناً إلى الرأي العام، استذكرت فيه عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني وعضو المجلس الرئاسي العام لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) ديار غريب (هلمت) الذي استشهد في الـ 26 من حزيران 2019 نتيجة غارة جوية لدولة الاحتلال التركي على قنديل.

وجاء في نصه:

"في الغارة الجوية التي نفذتها ديكتاتورية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية في 26 حزيران 2019 في قنديل، استشهد عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني وعضو المجلس الرئاسي العام لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) الرفيق ديار غريب (هلمت)، لقد مرت أربعة أعوام على استشهاده، في هذه الأعوام الأربعة، حاولنا نحن الحركة والشعب أن نسير على خطاه وتحقيق هدفه، ووجّهنا ضربات قوية لفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وانتقمنا له.

على هذا الأساس وفي الذكرى الرابعة لاستشهاده، نستذكر بكل احترام وتقدير البطل الشجاع لشعبنا في جنوب كردستان، والمناضل العزيز لحزبنا الرفيق هلمت، ونكرر وعدنا بأن نحقق هدفه ونحافظ على ذكراه حية، ونعلن أنه في العام الخامس، سننتقم له من خلال النضال العظيم الذي سنطوره.

ممثل الوحدة الوطنية الكردية والقومية الكردية

كان الرفيق هلمت وطنياً عظيماً وثورياً، من أبناء شعبنا في جنوب كردستان، وأظهر موقفه من الخيانة على أنها ذيل للنظام الوحشي والقمعي وانضم إلى حزب العمال الكردستاني، تلقى التدريب من القائد آبو، وأصبح ممثل الوحدة الوطنية الكردية والقومية الكردية في جنوب كردستان، ضد هجمات نظام صدام والفاشية التركية، وحارب من أجل الحرية والديمقراطية في جنوب كردستان ومن أجل الوحدة الوطنية الكردية، لهذا أصبح هدفاً للاحتلال والخيانة.

سار دوماً على خط القائد والشهداء

نفذ الرفيق هلمت أنشطة ثورية ووطنية في أجزاء كردستان الأربعة، وخاصة في جنوب كردستان، وشارك في جميع أنواع الأنشطة، وخاصة أنشطة حرب الكريلا، أخذ على عاتقه واجبات ومسؤوليات على جميع المستويات، عندما استشهد، كان عضواً في المجلس الرئاسي العام لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) وعضواً في اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني (KCK)، لقد عمل بجد لإكمال كل مهمة بنجاح، سار دوماً على خط القائد والشهداء، كان شخصاً مؤيداً للشعب وعمل بلا كلل من أجل تعليم الشعب الكردي، على وجه الخصوص، بذل جهداً كبيراً للبحث والكشف عن تاريخ الكرد وأعطى أهمية كبيرة لتدريب الشباب الكردي، ولا تزال آثار وإبداعات عمله حية في نضالنا.

فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية والخونة من الكرد، تحالفت في استشهاد الرفيق هلمت، بهذا الشكل، حاول أردوغان وإدارة دولت بخجلي الانتقام لهزيمتهما في الانتخابات المحلية، ومن أجل ألا ينتفض الشعب والشبيبة في جنوب كردستان ضد الهجمات الاحتلالية، أرادا القضاء على قادة المقاومة، الخيانة هي التي قتلت الرفيق هلمت وحالت دون تطوير بديل ديمقراطي في جنوب كردستان.

إفشال المحاولات والمخططات

تم إفشال هذه المحاولات والمخططات على أساس مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع. إن استشهاد الرفيق هلمت، جعل حركتنا وشعبنا في جنوب كردستان يفهمون هذه الحقيقة بشكل جيد، إن مقاومة الكريلا العظيمة التي تطوّرت من حفتانين وحتى خاكورك، حالت دون مرور الاحتلال الفاشي والقاتل، في جنوب كردستان، وظهرت تجارة الخيانة المتحالفة، في جنوب كردستان، وكذلك تجارة الخيانة التواطئية وتم فضحها، وتم فهم خط الرفيق هلمت المتمثل في القومية الموحدة والوطنية الحقيقية بشكل تدريجي وقبوله من قبل جميع أبناء شعب جنوب كردستان.

سنحوّل إقليم جنوب كردستان إلى مقبرة للخيانة

نحن ندخل الآن العام الخامس لهذه المجزرة اللا إنسانية، من الواضح جداً أننا كحركة وشعب، سوف نفهم خط الرفيق هلمت جيداً، وبالسير على هذا الخط، سنقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا بقوة أكبر، بلا شك، أن قوى القتل الفاشية والخيانة المتعاونة، ستهاجم أكثر وستحاول جاهدة احتلال جنوب كردستان، طبعاً تحاول زيادة هجماتها يوماً بعد يوم، ونحن أيضاً بالسير على خط الرفيق هلمت وبقيادة الكريلا، نقاوم كل هذه الهجمات الوحشية، وفي السنة الخامسة سنقاوم أقوى وأكثر فعالية، ومن أجل إحياء ذكرى الرفيق هلمت، سنحوّل إقليم جنوب كردستان إلى مقبرة للخيانة والفاشيين والقتلة.

نحيّي مقاومة شعب شمال وشرق كردستان ضد الفاشية

على هذا الأساس، نحيّي كريلا حرية كردستان الذين يقاومون بكل شجاعة في مناطق الدفاع المشروع، ونبارك القادة ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي ومقاتلات وحدات المرأة الحرة ـ ستار على عملياتهم الناجحة في بوطان ومتينا وخاكورك ونتمنى لهم النصر، وفي شخص الفدائيين الخالدين في خاكورك، نستذكر الرفيقة آسيا وآزاد وكوجر وكافة شهدائنا الأبطال بكل تقدير واحترام.

كما نندد بمجزرة الدولة التركية بحق الإدارة الديمقراطية لمقاطعة قامشلو ونستذكر الشهداء بكل تقدير واحترام، ونحيّي مقاومة شعب شمال وشرق كردستان ضد الفاشية.

كان الرفيق هلمت أحد الشهداء الفدائيين لشهر حزيران، بقي القليل ليوم التضحية والذي يصادف 30 حزيران. وبهذه المناسبة، نستذكر كافة شهداء شهر حزيران في شخص الفدائية زيلان (زينب كيناجي) بكل احترام وحب وتقدير، ونجدد عهدنا بتحقيق أهدافهم، وندعو عموم شعبنا الوطني وأصدقائنا الديمقراطيين وفي مقدمتهم المرأة والشبيبة، لاتخاذ الروح الفدائية بقوة كأساس بالسير على خط الرفيقة زيلان والرفيق هلمت، ومحاسبة النظام الفاشي والقاتل والخيانة المتواطئة بشكل أكثر قوة".

(ل م)