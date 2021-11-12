PKK: هجرة الكرد من باشور سببها انعدام الحرية والديمقراطية والعدالة

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني (PKK)، بياناً بشأن المأساة التي يعيشها المهاجرون من جنوب كردستان في الغابات على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، نقلته وكالة فرات للأنباء.

وجاء فيه:

"أن المأساة التي يعيشها المهاجرون الكرد في بيلاروسيا نتيجة لـِ 30 عاماً من سلطة جنوب كردستان ومن سياسات دول الاحتلال وخاصة دولة الاحتلال التركي في كردستان, وأنه حسب التقديرات، هاجر أكثر من 30 ألف كردي من باشور (جنوب كردستان) إلى دول أجنبية في العام الماضي، في علامة خطيرة ستؤثر على مصير ومستقبل أمتنا".

وحددت اللجنة أسباب هجرة الكرد من جنوب كردستان بنقطتين رئيستين: أولها، إن الشعب الكردي في جنوب كردستان خاض نضالاً عظيماً لا مثيل له باسم الحرية، الديمقراطية، المساواة والعدالة والذي بلغ ذروته مع نهضة عام 1991 وأوجدت وضعاً سياسياً لهذا الجزء من كردستان؛ ولكن بعد سنوات من انعدام الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة وحرية الفكر والتعبير وكذلك ظهور عناصر مثل الفساد والبطالة وسوء الوضع الاقتصادي وبالتالي اليأس من الإنصاف أدت إلى موجة خطيرة من هجرة الشباب، كبار السن والنساء والأطفال.

ثاني الأسباب هي أن دول الاحتلال في كردستان وخاصة الدولة التركية، تحتل أراضي جنوب كردستان بالتعاون مع قوات المرتزقة وتنشر مجموعات جهادية متطرفة هناك من جهة، ومن جهة أخرى، يتم تمهيد الطريق أمام هجرة شعبنا إلى الخارج وخاصة فئة الشباب من خلال مجموعات المافيا والتهريب والتجسس؛ وبهذه الطريقة يريدون تغيير التركيبة السكانية لجنوب كردستان من خلال الاحتلال والهجرة، وصهر الهوية الكردية وتحويلها إلى منطقة لنشر القوموية التركية الفاشية والأيديولوجية الجهادية المتطرفة؛ هذه حملة مخططة لها وتهدف إلى شن حرب خاصة لإخلاء كردستان من شعبها الأصليين وتغيير التركيبة السكانية فيها".

وقيمت لجنة العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني (PKK)، تصريح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، سفين دزايي وقالت: "الأمر المفاجئ هو أن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني سفين دزايي، يقوم بالتستر على جرائم وعار حكومة حزب الديمقراطي الكردستاني بدلاً من رؤية الحقيقة، ويقوم بالهجوم على حزب العمال الكردستاني وعلى حركة الحرية الكردستانية".

وجددت اللجنة تضامنها مع مأساة اللاجئين الكرد على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ودعت شعبنا وخاصة الشباب إلى عدم التخلي عن وطنهم ومواصلة نضالهم وتصعيدها من أجل الحرية والديمقراطية العدالة؛ ودعت القوات الوطنية، لإدراك حقيقة أن هذه الهجرات هي نتيجة لسياساتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المهاجرين الكرد وإعادتهم إلى أوطانهم.

كما دعت اللجنة سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقالت: " ندعو سلطات الحزب إلى إلقاء نظرة فاحصة على هذا الوضع، وبدلاً من إلقاء اللوم على هذا وذاك، عليه أن يدرك الأسباب الاساسية للهجرة الجماعية لشعبنا وتحمل المسؤولية؛ وفي هذا الصدد، يجب توفير الحرية والأمن وفرص العيش الكريم والكرامة لجميع المواطنين وبذل الجهود لإزالة أسس الهجرة والتهجير".

(ف)