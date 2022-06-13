PKK: حان الوقت لتصعّيد النضال لكسر العزلة المفروضة على القائد والإطاحة بالفاشية

أصدرت اللجنة القيادية في حزب العمال الكردستاني بياناً ترجمته وكالة فرات للأنباء، دعت فيه الكرد إلى تصعيد النضال لكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، جاء فيه:

"بصفتنا حركة حرية كردستان والشعب الكردي، نحن نعيش شهراً جديداً من إظهار الروح الفدائية، إن شهر حزيران هو شهر الروح الفدائية بالنسبة لنا، إنه شهر زيلان وسما وكَلان، اللواتي جعلن من أنفسهن تعهداً للانتقام ضد الهجمات التي استهدفت القائد آبو، إنه شهر الأبناء الأبطال، المقاتلون الرواد لشعبنا في جنوب كردستان، الوطنيون الكرد ورمز الوحدة، شهر الشهيد هلمت (ديار غريب)، شهر المقاتل الثوري السائر على النهج الآبوجي، على هذا الأساس نبارك هذا الشهر لكافة الرفاق ولعموم شعبنا، وفي شخص زيلان وهلمت، نستذكر كافة شهدائنا الأبطال بكل تقدير وامتنان.

في شهر حزيران هذا و بصفتنا حركة وشعب نناضل ببسالة على الخط الفدائي لزيلان وسما وكلان وهلمت، ونعمل على تعزيز حملتنا "حان وقت الحرية" التي تهدف لتحرير القائد آبو في كل مكان على خط النصر، في مقدمتهم قواتنا الكريلا الأبطال الذين يقاومون في زاب وآفاشين ومتينا وقواتنا في كل مكان من كردستان وتركيا، يوجهون ضربات قوية وموجعة لفاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ويقودون مقاومة الحرية المقدسة بقيادة المرأة والشبيبة وكذلك شعبنا الوطني وأصدقاؤه الديمقراطيون في أجزاء كردستان الأربعة وكافة أنحاء العالم ينظمون فعاليات احتجاجية ضد فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

أضاف البيان "فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تتلقى ضربات موجعة في زاب وآفاشين ومتينا من قبل مقاتلي الكريلا وتفشل كل مخططاتها، و للحيلولة دون انهيارها، تقوم بألاعيب جديدة وتحاول الحصول على المساعدة من الجميع، من جهة تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا وترتكب جرائم حرب، ومن جهةٍ أخرى، تهاجم الشعب والقوى السياسية الديمقراطية، ولا تكتفي بذلك، بل تذل نفسها للناتو وروسيا للحصول على فرصة للهجوم على شمال وشرق سوريا، من الواضح أن هذه الحكومة لم تحقق أي شيء في زاب من أجل إطالة عمرها، وتسعى خلف القيام بهجمات جديدة للحصول على نصرٍ رخيص.

المقاومة ستخلّص البشرية من بلاء حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية

تابع البيان "فلتفعل ما تشاء، بالنسبة لفاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لم تعد أمامها أي فرصة لإنقاذ نفسها والبقاء على أقدامها، زاب وكردستان أصبحتا مقبرة للعقلية والسياسة الفاشية والقاتلة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، مقاومة شعبنا ومقاتلينا الكريلا تسير بقيادة مقاومة إمرالي التاريخية، إنها تلك المرحلة التي ستنهار فيها السياسة الفاشية والعقلية القاتلة لعدو الكرد وكردستان، بدون شك هذه المقاومة العظيمة ستستمر بلا توقف وستوجه دوماً ضربات قوية وموجعة لفاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وستخلّص البشرية من هذا البلاء والتي هي استمرارية داعش والقاعدة، على هذا الأساس نحيي حقيقة الشعب والمرأة الذين يقاومون على خط زيلان الفدائي بشجاعة.

يوجه القادة والمقاتلون الشجعان في قوات الدفاع الشعبي (HPG ) ومقاتلات وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA Star ) في كوري جارو وشكفتا برينداران وورخليه، وجياي رش، وتلة جودي وتلة هكاري ضربات قاتلة لفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في جميع أنحاء كردستان، نحيي جميع القادة والمقاتلون الشجعان في قوات الدفاع الشعبي (‏HPG‏ ) ومقاتلات وحدات المرأة الحرة ـ ستار (‏YJA Star‏ ) على انتصاراتهم ونجاحاتهم هذه، نحن على ثقة بأنهم سيحققون نجاحات أكبر وجديدة كل يوم، كما نستذكر جميع الشهداء الأبطال الذين قاتلوا على الخط الفدائي لزيلان وانضموا إلى قافلة الشهداء الخالدين بكل حب واحترام.

نحيي شعبنا وأصدقاءنا الذين يطالبون بحرية القائد آبو الجسدية

نحيّي كل أولئك الذين ناضلوا من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو وعانوا جميع أنواع المشقة والمعاناة‏ في الطريق إلى كمليك وكذلك شعبنا الوطني وأصدقاءنا الديمقراطيين في الأجزاء الأربعة من كردستان وأوروبا وكافة أنحاء العالم الذين يخرجون إلى الساحات والميادين ويطالبون بالحرية الجسدية للقائد آبو ونتمنى لهم النصر.

ننضم للنداء التاريخي للجمعيات الشبابية الذي يحمل شعار" انضمّوا إلى حرب الحرية" في إطار النفير العام الذي أعلنوه، كما نحيّي الشبيبة الكردية الذين توجهوا إلى الجبال وإلى ساحات المقاومة وانضموا إلى صفوف قوات الكريلا بناءً على هذا النداء وكافة الشبيبة الثورية الأممية الذين يحملون مشاعل الثورة على الدوام، النصر سيكون حليف الشبيبة الفدائية الذين يسيرون على خط التضحية الآبوجية بدون تردد.

لقد هزمنا حتى الآن ألاعيب السياسة والعقلية الفاشية القاتلة وأعداء الشعب الكردي ومن الآن فصاعداً أيضاً سندحرها ونهزمها، كما أفشلنا هجمات الإبادة وسنفشلها، لقد حاسبنا العملاء والجواسيس حتى الآن، ومن الآن فصاعداً أيضاً سنحاسبهم، ما دامت الفاشية والاستبداد والاحتلال والإبادات والعمالة والخيانة موجودة، سيستمر نضالنا الديمقراطي والحر التاريخي على خط النصر، ستقوم قواتنا الكريلا الأبطال بوظيفتنا وستحاسب العدو محاسبة تاريخية وستحقق العدالة بشكل ناجح، مقاومتنا الشعبية بقيادة الكريلا ستكسر العزلة في إمرالي وستدمر فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية وستضمن النصر الأكيد، على هذا الأساس نستذكر شهداءنا الأبطال مرةً أخرى بكل تقدير واحترام، ونوضح أن حرب الكريلا التي تسير بقيادة زاب وآفاشين ومتينا، ستتصاعد في جميع ساحات كردستان وتركيا، ندعو شعبنا وأصدقاءنا، وخاصة النساء والشبيبة، إلى تكثيف النضال لكسر العزلة في إمرالي والإطاحة بفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في كل مكان".

(ف)