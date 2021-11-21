PKK: الاحتلال التركي ومسرور برزاني يبذلان قصارى جهدهما لتقويض نضال PKK من أجل الحرية

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني (PKK)، بياناً نقلته وكالة فرات للأنباء، حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسرور برزاني والتي قال فيها إن "الدولة التركية ليست لديها مشكلة مع الشعب الكردي، بل مشكلتها هي مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويجب على روج آفا قطع العلاقات مع حزب العمال الكردستاني، لأن تلك العلاقات تُزعج تركيا". وجاء في البيان:

"إن الاحتلال الفاشي الديكتاتوري والقوات المتحالفة معه يبذلون قصارى جهدهم لتقويض النضال من أجل الحرية والوضع الكردي، حيث يوضح ذلك سبب عدم حل القضية الكردية حتى الآن".

وأضاف البيان "إذا كانت هذه التصريحات، التي اطلعت عليها الجماهير في كردستان، لا تحمل اسم برزاني، فمن المؤكد أنها ستعتقد أنها تصريحات أدلى بها مسؤولو الاحتلال التركي، نأمل أن يميز شعبنا علاقة هذه التصريحات بالوطنية الكردية وكردستان".

وتابع البيان: "يظهر من خلال هذه التصريحات أنهم يستسلمون ويتحدثون أيضا نيابة عن الاحتلال الفاشي، منذ 40 عاماً ويقول الاحتلال ذلك في كل مرة وفي كل مكان، ولكن تصورات مسرور برزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، للذاكرة التاريخية للشعب الكردي ومستوى الوعي القومي سطحية جداً، شعب كردستان يعرف من هو الصديق، ومن هو العدو، ومن هو الشريك، ومن هو الوطني ومن هو المحظوظ، يُنظر إلى الهيمنة الإمبراطورية للاحتلال التركي وفي كل مكان على أنها تهديد، لكن مسرور برزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، لا يعتبره تهديد. إن مسؤولي الاحتلال الفاشي الذين يتعاملون معهم لا يمانعون عندما يقولون أنه لا يوجد مكان يسمى كردستان، يقوم مسرور برزاني بإضفاء الشرعية على احتلال تركيا وهجماتها بدلاً من أن يحاول إيجاد حل لمشاكل الديمقراطية والحرية والعدالة في توزيع الدخل وعمل شعب جنوب كردستان."

'الشعب في روج آفا لن يترك المجال للمعادين'

وأكد البيان "أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، ومسرور برزاني ليسا فقط معاديين لحزب العمال الكردستاني(PKK)، الأمر الذي يرضي أعداء الكردستانيين فحسب، بل يدمرون أيضاً الأرضية السياسية التي يعيشون عليها، لم يفكر حزب العمال الكردستاني(PKK)، خلال نضاله الذي دام نصف قرن، في أي شيء سوى حرية الشعب الكردي، وقد حقق كل فرصة وفرصة لكردستان بتضحيات كبيرة، لعب حزب العمال الكردستاني(PKK) دوراً رئيساً في الهزيمة الأيديولوجية لداعش الإرهابي والقضاء عليه، مقاتلو تحرير كردستان قاتلوا ببسالة من مخمور إلى قبالة هولير، ومنعوا داعش من احتلال جنوب كردستان، نتائج مقاومة حزب العمال الكردستاني(PKK) معروفة جيدا لشعبنا في جنوب كردستان".

وأشار إلى "أن الحرب ضد داعش في روج آفا أسفرت عن استشهاد آلاف المقاتلين من أجل الحرية، وقدم الكرد والعرب والمسيحيون والتركمان والشيشانيون أكثر من 10 آلاف شهيد في القتال ضد داعش الإرهابي، إن إدارة شمال وشرق سوريا، المبنية على هذه القيم والتضحيات، تعرف إلى من تتحدث وكيف، علاوة على ذلك، مسرور برزاني لا يعرف أهل روج آفا، بغض النظر عن القوى التي سيتفاوض معها".

'مسرور برزاني و حلفاؤه لم يدفعوا أي ثمن في الحرب ضد داعش'

وأردف البيان "ماذا يريد مسرور برزاني وحلفاؤه فعله رغم أنهم لم يدفعوا أي ثمن في الحرب ضد داعش وثورة روج آفا؟ إن تهديد مسرور برزاني لشعب وإدارة روج آفا على شكل "اقطع علاقاتك مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، وإلا فإن علاقاتنا لن تكون جيدة"، دليل واضح على تحرك حكومة الإقليم نيابة عن الاحتلال. مكانة هذه التهديدات واضحة في الموقف الوطني العميق لشعب كردستان، لن يسمح الشعب في روج آفا، والذين قاوموا استبداد الاحتلال التركي ووحشية داعش، فتح المجال أمام هذه التهديدات الرخيصة، يعرف سكان شمال شرق سوريا إرادتهم الديمقراطية بغض النظر عن أفضل قرار يتعلق بدخلهم.

'النضال الكردي من أجل الحرية يحدد التوازن في المنطقة'

النضال الكردي من أجل الحرية يحدد التوازن في المنطقة، في مثل هذه الحالة، وفي مثل هذه المرحلة، يجب أن يكون شعبنا على دراية بالاستفزازات والمواقف من إضفاء الشرعية على الاحتلال التركي وأن يكون له موقف واضح، وعلى هذا الأساس نعلن نحن حزب العمال الكردستاني (PKK)، أننا سنواصل كفاحنا لحماية كردستان والدفاع عنها وتحريرها من هجمات الاحتلالين "

(ف)