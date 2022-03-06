أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد، في الـ 13 من كانون الأول الفائت، حملة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الولايات المتحدة والمجلس الأوروبي "للإرهاب"، ومع استمرار الحملة في مختلف مناطق كردستان، شهدت شمال وشرق سوريا حملة مماثلة.

في هذا السياق، قال الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها، أحمد الجميلي: "بدأنا منذ فترة، بعدة حملات لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"؛ لأنه حزب يسير منذ تأسيسه على الفكر الديمقراطي للقائد أوجلان ، لذلك تآمرت الدول الرأسمالية ضد القائد ومشروعه لأنه لا يخدم مصالحها".

أضاف الجميلي: "أُدرج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب" خلال مؤامرة لتحجيمه وإبعاد الشعب عنه ومنع انتشار أفكاره في الشرق الأوسط".

أشار الجميلي إلى أن مقاومة حزب العمال الكردستاني ونضاله من أجل الشعوب التواقة إلى الحرية ستجعل فكره يتوسع في الشرق الأوسط، لذلك تقوم الدول الرأسمالية دائماً في مؤامراتها الدنيئة على قوات الكريلا ومهاجمتها، وقال: "نرى حالياً الهجوم العنيف الذي تتعرض له متينا وزاب وآفاشين في مناطق الدفاع المشروع من قبل الاحتلال التركي بجميع أسلحته المتطورة".

وتابع: "الاحتلال التركي يستخدم أسلحة الناتو، ضد قوات الكريلا التي استطاعت بأسلحتها الخفيفة وإرادتها الحرة تكبيد الاحتلال التركي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما في انتصار غاري".

أكد الجميلي على ضرورة القيام بالفعاليات والمظاهرات ودعوة كافة شعوب المنطقة إلى التعرف على فكر الحزب، وقال: "بدأنا بفعالية نصب خيمة لجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، بعدها نظمنا فعالية المكتبة الجوالة التي تضمنت الخروج إلى ريف مدينة منبج لتعريف الأهالي بالحزب وأسباب إدراج اسمه ضمن "قائمة الإرهاب" على الرغم من أنه الحزب الوحيد الذي يناضل من أجل حرية الشعوب في كل مكان".

وأنهى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها حديثه، بدعوة أهالي المنطقة والشعوب التي تسعى إلى الحرية للانضمام إلى حملة المبادرة الشعبية لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني، الذي يمثل الشعب والثورة، من "قائمة الإرهاب".

(أ ق/د)

ANHA