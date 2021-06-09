PKK يدعو القوى الكردستانية إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال

وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني بيانًا كتابيًّا، بصدد استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع، ومواقف القوى الكردستانية.

وجاء في البيان: " تتواصل هجمات دولة الاحتلال التركية الفاشية والقاتلة على مقاتلي الحرية وعلى شعب وأراضي جنوب كردستان، والتي ترى مع القوات المتحالفة معها ضرورة التستر على هجمات الإبادة هذه، إذ تهاجم الشعب والطبيعة واللغة والثقافة والوحدة الوطنية الكردية في شخص مقاتلي حرية كردستان، الذين يقاومون مقاومة فدائية لحماية الكرامة الوطنية والقيم الأساسية لشعبنا".

وأكد البيان أن الدولة التركية "منهارة أمام مقاومة الكريلا، ولا تستطيع أن تفعل ما يحلو لها، وقد هاجمت في الخامس من يونيو/ حزيران 2021 مخيم مخمور، الذي يقع تحت حماية الأمم المتحدة والحكومة العراقية، وعلى الرغم من أنها مسؤولة عن هذا الهجوم، فإن الدولة العراقية والأمم المتحدة تتحملان المسؤولية أيضًا لصمتهما حيال تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركية وأردوغان الديكتاتور، فبأي قانون يتم قصف مخيم اللاجئين بالطائرات المُسيّرة والطائرات الحربية للدولة التركية الفاشية وتحت حماية الأمم المتحدة والدولة العراقية؟، ووفقًا لأية قوانين ودستور يتم استخدام الطائرات ضد مناطق المدنيين...؟

من غير الممكن أن تقوم تركيا باستعمال الجو دون موافقة هذه القوى في هذا الهجوم، الذي يستهدف كل كردي يعيش بثقافته ولغته وقوميته، سواءً كان مدنيًّا أو لا، إنها تسعى إلى القضاء على الموقف النضالي والمقاوم لشعبنا، شعبنا في مخمور منذ 1993 يقاوم ضد هجمات الإبادة لدولة الاحتلال التركية، لذلك تهاجم أهلنا في مخمور، منتهكةً كافة القيم الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، وستفشل في هجومها هذا، ولوقف هذه الهجمات، فإن المسؤولية تقع على عاتق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعراق وحكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، هذه القوى التي توافق على هذا الهجوم الفاشي والقاتل، تظل صامتة حياله وتوافق عليه، نحن ندعوهم إلى تحمّل مسؤولياتهم، مخمور كرامة وقلعة المقاومة للشعب الكردستاني، وبهذه المناسبة نستنكر بشدة هذا الهجوم ضد أهلنا في مخمور."

كما ذكر البيان أن "الأنباء حول الهجوم على قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني كاذبة، فهي من أجل التستر على هزيمة الدولة التركية. لقد تم نشر خبر بشكل مدروس إلى الرأي العام، والذي يدّعي أنه في الخامس من يونيو حزيران 2021هاجم مقاتلو الكريلا مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، كما حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهام قوات الدفاع الشعبي بقتل أحد عناصر البيشمركه في الثامن من يونيو حزيران 2021 في قرية دركاري، هذه الأنباء كلها عارية عن الصحة، وهي ملفقة وتشرعن الاحتلال التركي، كما هي من أجل التستر على هزيمة دولة الاحتلال التركية، نستنكر ونندد بهذه الأنباء الملفقة والعارية عن الصحة والتي تدخل في إطار الحرب الخاصة للدولة التركية التي تستهدف من خلالها مقاتلي الكريلا، وعلى الرغم من أن قوات الدفاع الشعبي تصرح أن لا علاقة لها بهذه الأحداث، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وإعلامه يصرون على إلحاق التهمة بقوات الكريلا الشرفاء، قوات الكريلا الذين يقاومون ضد الاحتلال التركي منذ 46 عام بكل بسالة، وقربته من الانهيار، في هذه المرحلة حيث يظهر فيها الشعب الكردي بشكل عام والرأي العام العالمي وفي مقدمته شعبنا في جنوب كردستان موقفه ضد الاحتلال والنهب والإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركية، يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني( PDK ) بنشر مثل هذه الأخبار عن قصد، مع هذه الأخبار الكاذبة، تعقد الدولة التركية الفاشية اجتماعات مع حزب (PDK ) في هولير في الأيام الأخيرة، وهذا مثير للاهتمام بما فيه الكفاية، مقاتلو الكريلا يستهدفون الدولة التركية لأنها تريد احتلال جنوب كردستان خطوة بخطوة، تُظهر قوات الكريلا مقاومة وطنية تاريخية منذ عقود، القوى غير القادرة على مقاومة الاحتلال التركي، تريد استغلال مواقع الكريلا الحربية، لأن الكريلا تقاوم الاحتلال، من غير المقبول أن هذه القوة تريد الاستيلاء على المناطق التي تقع تحت سيطرة مقاتلي الكريلا منذ25 عامًا والقيام بالاستفزازات، الحزب الديمقراطي الكردستاني( PDK ) من جهة يشرعن احتلال الدولة التركية ومن جهةٍ أخرى يقف في وجه نضال الشعب الكردي والقوى السياسية ضد دولة الاحتلال التركي وإضفاء الشرعية على عدوان الدولة التركية، على الحزب الديمقراطي الكردستاني( PDK) سحب قواته في كل من متينا ومناطق بربزنا".

كما شدد البيان على أن "الاعتراف بجنوب كردستان وحياتها الديمقراطية الحرة لن تتحقق من خلال الصمت ضد الاحتلال التركي، بل بدعم من القوى التي تقاومه، وهذا واجب يقع على عاتق برلمان جنوب كردستان، عليه أن يتعامل مع الأحداث بحس وطني كردي، وأن يدعو جميع الأطراف في جنوب كردستان إلى مقاومة الاحتلال التركي"

ودعا حزب العمال الكردستاني "هذه القوات إلى الابتعاد عن هذه المحاولة التي من شأنها فتح الطريق أمام الاحتلال، والابتعاد عن كل المحاولات التي تقف في وجه تحقيق الوحدة الوطنية".

واختتم PKK بيانه بالقول إن "قوات الكريلا تقاوم ضد الهجمات الاحتلالية والفاشية للدولة التركية من أجل خلق حياة حرة وكريمة، وندعو كافة القوى الكردستانية وشعبنا الكردستاني إلى الانضمام لهذه المرحلة التي من شأنها تصعيد المقاومة والوقوف إلى جانب مقاتلي الكريلا من أجل هزيمة الاحتلال معًا".

(ك)