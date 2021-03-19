P.D.K.S. ينظم احتفالية عيد النوروز في كوباني

توافد العشرات من أهالي مدينة كوباني وممثلين عن الإدارة الذاتية لإقليم الفرات وأحزاب سياسية وأعضاء حزب الديمقراطي الكردي السوري إلى صالة نوروز للمشاركة في احتفالية عيد النوروز التي نظمتها P.D.K.S.

وبدأ الحفل بإلقاء عدة كلمات منها كلمة كلستان عطي باسم حركة المرأة, وكلمة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات ألقاها رئيس المجلس التنفيذي محمد شاهين, وكلمة عضو المجلس العام في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كليو عيسى.

وجاء في كلمة كلستان عطي: "نحن كحركة المرأة أثبتنا أنفسنا في كافة المجالات العسكرية والاجتماعية والإدارية، واليوم نرى أن الحرب السورية ألقت بالقسم الأكبر من المعاناة على كاهل المرأة، ونهاية هذه الأزمة ستنهي أوجاع الأمهات، لكن ما نراه بأن النظام السوري لا يريد انهاء الأزمة وإيقاف معاناة الشعب والأمهات".

أما محمد شاهين الذي بارك حلول النوروز على الشعب الكردي وعموم شعوب الشرق الأوسط قال: "كما حرر الكرد عبر العصور شعوب الشرق الأوسط في أسطورة كاوا الحداد، فاليوم يرفع الشعب الكردي مرة أخرى الراية نفسها وها هو الآن يأخذ بيد الشعوب الى بر الأمان والحرية والديمقراطية عبر مشروع الأمة الديمقراطية".

فيما قال عضو المجلس العام في الحزب الديمقراطي الكردي السوري في مقاطعة كوباني كيلو عيسى أن: "نوروز شاهد تاريخي على إحياء أكثر من 75 جيلاً من الشعب الكردي تحت التعذيب والتنكيل, وعلى الرغم من أن كل هذه الأجيال كانت تناضل وتقاوم لكن المعتدين على كردستان كسروا آمال الشعب الكردي كله، غير أن شعلة نوروز في كل عام كانت ترفع من المقاومة وتصعد وتيرة النضال القومي الكردي".

وأضاف كيلو: "عفرين كانت بلد الأمن والأمان لكن البعض من التكتلات السياسية المحسوبة على الكرد وبالتعاون من الاحتلال التركي عمدت إلى تشريد الشعب الكردي وأسكن مكانه المرتزقة في عفرين، وسلموا مكتسبات شعبهم الى عدو الشعب الكردي, لهذا فإن خط الثورة في روج آفا كانت بداية جديدة لا بد منها لانطلاق ربيع الثورات من جديد، والشعب الكردي الذي احتضن كافة المكونات وتعايش معهم وقاموا بحماية شمال وشرق سوريا سويا تعيش اليوم ثورة الحرية مع كافة المكونات".

لتقام بعدها الاحتفاليات التي قدمت فيها فقرات من الأغاني الثورية والفلكلورية والشعبية الكردية، والتي ألقتها فرقة خوناف الفلكلورية، بالإضافة الى عرض فرقة لمسرحية عن ثورة 19 تموز التي انطلقت من مدينة كوباني.

لتختتم الاحتفالية بعقد الحضور للدبكات الشعبية على وقع الأغاني القومية الكردية.

(س ع/ل)

ANHA