PDK_S :السلوك الإرهابي للدولة التركية يدل على عجزه أمام مقاومة الكرد

اصدرت اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا، بياناً إلى الرأي العام، ندد من خلاله باستخدم دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع.

البيان أشار إلى اعتقال السلطات التركية رئيسة المجلس المركزي لاتحاد الأطباء التركي (TTB)، شبنم كورور فينجاني بسبب بيانها حول هجمات الدولة التركية بالأسلحة الكيماوية.

وجاء في البيان :" بتاريخ 18 تشرين الأول 2022 شنت حكومة العدالة والتنمية هجوماً إرهابياً بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع استشهد على إثرها العشرات من مقاتلي الكريلا البواسل.

أن هذا السلوك الإرهابي التي تمارسه الدولة التركية ليس بجديد على شعبنا وقواتنا وأن دل على شيء أنما يدل على عجز الدولة التركية أمام المقاومة التي تبديها الكرد في مختلف الميادين والكرد اثبتوا للعالم نضالهم المشروع على أسس حقوق الأنسان وحق تقرير المصير التي تنص عليها القانون الدولي.

كما اثبت الكرد قدرتهم على محاربة التنظيمات الإرهابية التي تحتويها حكومة العدالة والتنمية واثبتوا على تحقيق التوازن على المستوى المحلي من خلال مفهوم العيش المشترك ومفهوم الأمة الديمقراطية ونموذج الإدارة الذاتية كأساس ونموذج مقبول لحل النزاع المستدام .

بيان البارتي ندد استخدم الأسلحة ودعا لفتح تحقيق في ذلك :"إننا في البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا ندين باشد العبارات الهجوم الإرهابي بالأسلحة الكيماوية على مقاتلي الكريلا وكما ندعوا الجهات الدولية بفتح تحقيق في استخدامات الجيش التركي للأسلحة المحرمة دولياً والأسلحة القذرة".

واختتم البارتي بيانه بالإشارة إلى اعتقال رئيسة المجلس المركزي لاتحاد الأطباء التركي (TTB) وقال :"أن ما يؤكد استخدام حكومة العدالة والتنمية لهذه الأسلحة في حربها على الكرد هو تصريح رئيسية نقابة الأطباء التركية باستخدام الجيش التركي للسلاح الكيماوي في هجوم 18 تشرين الأول وعلى إثر هذا التصريح تم اعتقال هذه السيدة".

(سـ)