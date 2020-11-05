PDK يتفرد بقرار الحرب ضد حركة الحرية وخلافات داخل حكومة الإقليم

يشن الحزب الديمقراطي الكردستاني حملة إعلامية لتضليل الرأي العام الكردي وتحريضه ضد قوات الدفاع الشعبي، ويحاول إشراك باقي الأطراف الكردية في الحرب التي يُعدّ لها ضد قوات الكريلا.

إلا أن مصادر إعلامية من جنوب كردستان أكدت إن قرار حشد القوات إلى مناطق الكريلا يخصّ الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط دون علم باقي الأطراف وحتى دون علم وزارة البيشمركة.

وكالة روج نيوز نقلت عن مصادر من داخل حكومة إقليم كردستان أن الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء الإقليم يوم أمس 4 تشرين الثاني، وإصداره البيان الأخير بخصوص التوترات الحاصلة في ناحية جمانكي في دهوك أثار استياء الاتحاد الوطني الكردستاني.

وبحسب المصدر فإن الاجتماع حاول تناول القضية وكأنها تمثل رأي الحكومة ككل، فظهر خلاف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والطرف الآخر الذي يسيطر على مفاصل الوزارت والمتمثل بالديمقراطي الكردستاني.

وكشف المصدر أن وزير الثقافة والشباب محمد حمه سعيد وهو مقرب من الاتحاد الوطني قال خلال الاجتماع إنه ضد إصدار البيان، ووجّه سؤاله الى رئيس الحكومة مسرور بارزاني "بأي حق سنحارب العمال الكردستاني في الوقت الذي لا نعلم سبب خوضنا هذه الحرب؟"، وردّ عليه بارزاني بالقول: "إن من يقرر ذلك هو رئيس الحكومة وليس أنت، وبالتالي إذا اندلعت هذه الحرب فلتجلسوا أنتم وراء الطاولات و ليس لكم أية علاقة بالأمر.”

من جهة أخرى، أعرب وزير البيشمركة شورش إسماعيل عن استيائه من تحريك القوة إلى المناطق الحدودية دون علمه وقراره، بحسب ما ذكرت وكالة روج نيوز.

وكان عضو المكتب السياسي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، جلال إبراهيم قال للوكالة: "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني دعا الاتحاد الوطني الكردستاني إلى عقد جلسة برلمانية تمنح الشرعية لمواجهة حزب العمال الكردستاني، وإن الاتحاد الوطني رفض هذه الدعوة.”

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