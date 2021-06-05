PDK يستقدم تعزيزات عسكرية إلى مناطق الكريلا و HPG تدعوه إلى عدم الطعن في الظهر

هذا ونقل الديمقراطي الكردستاني التعزيزات، في الساعة الـ 4:00 صباحًا، إلى آمدية ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

وتضمنت هذه التعزيزات "مدرعات وسيارات إسعاف وآليات الحفر (باكر) ووسائط النقل الجبلية.

وحول ذلك، قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG: "هذه القوات تريد الدخول إلى مناطق قواتنا في متينا، نحن نقاوم ضد الدولة التركية الساعية إلى احتلال كردستان، نحن ندعو هذه القوات ألا تطعن قواتنا من الخلف وتريق دماء إخوتهم وأخواتهم".

(س ر)

https://1649452211.rsc.cdn77.org/vod/2021-05-31-amediye-metina-kdp-hareketliligi-1.mp4