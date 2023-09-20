PDK يشق طريقاً جديداً للاحتلال التركي في دهوك

نقلت وكالة روج نيوز عن صفحة الناشط المدني في قضاء بهدينان آمـد بيران، أن شركة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تعمل على إنشاء طريق جديد لجيش الاحتلال التركي في ناحية شيلادزي التابعة لمحافظة دهوك.

وأشار الناشط إلى أن 82 % من جغرافية ناحية شيلادزي تحتلها تركيا، فيما تقع 18% من جغرافية الناحية بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكانت مصادر أفادت في وقت سابق لروج نيوز، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بصدد تنفيذ لعبة قذرة بالتعاون مع دولة الاحتلال التركي، بغية احتلال أراضي الإقليم، وتقسيم البلاد، حيث يهدفون إلى إخلاء بعض المناطق التي لا تقع تحت سيطرتهم ومن ثم شن الهجمات على قوات الكريلا بزيّ حرس الحدود العراقي، ومن المتوقع أن تبدأ هذه التحركات في أي لحظة.

والخطة المعدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي، تتضمن السيطرة على مناطق برادوست، وهي: “جبل بولة، تلة حياة، كورويا سنجان وبربيزين، تلال شماش وسنينه”.

ويأتي هذا التحرك، في وقت انقلب فيه الحزب على الحكومة الاتحادية في بغداد، وحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنه بقي متمسك برئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان، خدمة لمصالحه الخاصة.

(ف)