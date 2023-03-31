PDK يمنع دخول فرقة مسرحية من باشور للمشاركة في مهرجان يكتا هركول

وأفاد مراسلتنا في مدينة قامشلو، أن مسرحية "وعي الجثة" التي كانت من المقرر أن تعرض اليوم على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن، أُلغي عرضها؛ لعدم دخول الفرقة إلى روج آفا.

ووفقاً للجنة التحضيرية، فإن سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، منعت دخول الفرقة من باشور (جنوب كردستان) إلى روج آفا للمشاركة في المهرجان؛ لذلك ألغي عرضها الذي كان مقرراً اليوم ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح بدورته السادسة.

وانطلقت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح في 27 آذار/مارس الجاري بعرض مسرحية "الحجر"، بمركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

(س أ/ف)

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