PDK يدفع الشعب الكردي إلى الموت.. مهاجرون يغرقون في بحر إيجه وآخرون يعودون جثامين

ويستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتحكم بمفاصل الحكم في جنوب كردستان بالتضييق على الشعب من خلال سياساته القمعية إلى جانب انتشار الفساد والمحسوبية في المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي رغم الثراء الفاحش لقيادات الحزب، حيث يعاني الشباب منذ سنوات من البطالة واليأس من المستقبل جراء الأزمات المتتالية وغياب العدالة والقانون والفشل الحكومي، في حين يعيش مسؤولو الديمقراطي وأولادهم في رخاء ونعيم.

ومع هذه السياسات القذرة والتواطؤ مع سياسات الاحتلال التركي لتفريغ كردستان من شعبها، يتم فتح الطريق أمام الشبان والشابات للهجرة إلى خارج كردستان، ولكن مصيرهم يكون الغرق في البحار أو الاحتجاز في مخيمات على الحدود.

وفي هذا السياق غرق في 23 كانون الأول الجاري قارب للمهاجرين في بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً بينهم 9 من جنوب كردستان.

كما وصلت اليوم الأحد جثامين 16 شخصاً من جنوب كردستان قضوا بحادث غرق مركب في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى مدينة هولير من أجل دفنهم.

ووصلت الطائرة التي تحمل جثامين الضحايا قرابة الثانية صباحاً إلى مطار هولير، قبل أن تعمل سيارات الإسعاف على نقل الجثامين.

وكان 27 شخصاً على الأقل قضوا في الحادث المأساوي الذي وقع في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر والذي يعد الأكثر دموية في بحر المانش الذي يتدفق إليه المهاجرون في محاولة للوصول إلى أراضي بريطانيا على متن قوارب غير آمنة.

وجرى تحديد هويات 26 من الضحايا في فرنسا، من بينهم 17 رجلاً و7 نساء تراوح أعمارهم بين 19 إلى 46 عاماً، وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

ومن بين الضحايا أيضا كردي إيراني و3 أثيوبيين وصومالي و4 أفغان ومصري، بالإضافة إلى 16 شخصاً من جنوب كردستان.

(د ع)