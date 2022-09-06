PDK :TEV-DEM يرتكب جرائم تاريخية ونهيب بشعبنا الالتفاف حول مقاومة الكريلا

أصدرت حركة المجتمع الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً حول الهجوم الذي شنه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني بمشاركة جيش الاحتلال التركي على قوات الكريلا.

وجاء في نص البيان:

"كما كان متوقعاً فقد هاجمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاتلي الكريلا جنباً إلى جنب مع جيش الاحتلال التركي.

إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يساند ويدعم بشكل مباشر وعلني وبكل ما يملك من الإمكانيات المادية والمعنوية، وتنظيم شبكات العملاء، لتسهيل الحشودات العسكرية لجيش الاحتلال التركي وقطع الإمدادات وإغلاق قنوات التواصل عن مجموعات الكريلا وفرض الخناق على مقاومة الكريلا، والمساهمة في فك الحصار عن الجيش الفاشي التركي المدعوم من الناتو. ورغم ذلك عجز جيش الاحتلال التركي عن تحقيق أية نتيجة تذكر وأخفق وفشل في مناطق متينا.

بعد التحركات والحشودات التي قامت بها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ زمن طويل في العديد من مناطق الدفاع المشروع، بدأ أخيراً، بالهجوم جنباً إلى جنب مع جيش الاحتلال التركي في منطقة خليفان ما تسبب باستشهاد بعض الرفاق الكريلا خلال الكمائن التي نصبت لها. وبهذا يكون قد أعلن عن حرب الخيانة ضد مقاومة ثوار الكريلا وضد إرادة الشعب الكردي عموماً، وليضع مكتسبات وإرادة شعبنا التي تحققت بتضحيات تاريخية كبيرة في خطر. وليقدم هذا الحزب عمالته وخيانته للشعب والقيم الأخلاقية الوطنية بأرخص ثمن لخدمة ألد أعداء الشعب الكردستاني وكل شعوب المنطقة، وعلى حساب دماء وتضحيات فلذات أبناء شعبنا الكردي، رغم الوعود والعهود من سلطة هذا الحزب بأن إراقة دم الكردي خط أحمر، لكنه انتهك هذه الوعود وأعلن ولائه للاحتلال التركي.

وبهذا الشكل تكون دولة الاحتلال التركي قد ورطت الحزب الديمقراطي الكردستاني في مأزق الخيانة الكبرى، ولا يمكن الخروج منه بسهولة، وهذا المخطط الفاشي لم يكن بالصدفة إنما جاء بعد الأوضاع التي تشهدها الساحة السياسية العراقية في الوقت الراهن من فلتان أمني أوصلها إلى حافة الانهيار نتيجة التدخلات والسياسات القذرة لدولة الاحتلال التركي في المنطقة عامة والعراق وكردستان خاصة.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نناشد كافة القوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشريحة المثقفة والإعلاميين والفنانين والأخوة البشمركة الوطنيين الأحرار ومنظمات المرأة والشبيبة، بأخذ الحيطة والحذر من سياسات ومخططات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرتكب جرائم تاريخية بدعمه لجيش الاحتلال التركي، وهذا ما يشكل خطراً على كل القوى السياسية والوطنية في عموم كردستان. كما نهيب بشعبنا وكل الشعوب المناهضة للاحتلال التركي، بدعم مقاومة الكرامة لأبطال الكريلا والالتفاف حولها".

(ك)