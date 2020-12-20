PDK :KONGRA GEL سلّم شنكال للحكومة العراقية

أصدرت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الشعب (KNGRA GEL)، اليوم، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر للمجتمع الإيزيدي (فطر إيزيدي)، هنّأت فيها الشعب الإيزيدي وشعب كردستان بحلول هذا العيد.

وجاء في برقية التهنئة: "نتمنّى أن يكون العيد وسيلةً لوحدة شعبنا، والمحافظة على الإنجازات التي حقّقتها المقاومة في شنكال".

'الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) سلّم شنكال للحكومة العراقية'

ولفتت البرقية إلى سياسات حزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للكُرد، حيث يستقبل الشعب الإيزيدي عيد الفطر في ظروفٍ صعبةٍ للغاية، فقد سلّم حزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) شنكال للحكومة العراقية في بغداد، كما فعل ذلك في عام 2014 وسلّمها لتنظيم داعش الإرهابي. إلّا أنّ الشعب الإيزيدي يخوض مقاومة لا مثيل لها ضدّ كلّ مخطّطات المجازر الجسدية والسياسية".

وهنّأت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الشعب " مقاومة شنكال من صميم قلبها، إنّها حقاً مقاومةً بطوليةً وتاريخيةً، لهذا يجب أن يعرف شعبنا جيّداً أنّ أساس حماية قيم شنكال ستتحقّق من خلال مقاومة شعبنا، وعلى هذا الأساس يحتاج شعبنا إلى الإيمان بقوتهم، ولهذا يجب أن يكون العيد أيضاً وسيلة للحفاظ على الإنجازات والمكاسب التي حقّقها أهل شنكال".

ودعت البرقية شعب كردستان في الداخل والخارج لتقديم الدّعم والمساندة لشعب شنكال، ففي ظل هذه الظروف كان استشهاد مام بشير خسارةً كبيرةً، وشكّل ألماً كبيراً لنا وللشعب الإيزيدي، إنّ استشهاده وسيلةً لرفع النضال من أجل تقرير المصير في شنكال، وعلى هذا الأساس سنتمكّن من الحفاظ على قيم شهدائنا".

وأعادت البرقية إلى الأذهان الجريمة التي ارتكبها حزب الديمقراطي الكردستاني، عندما فرّ مقاتلوه من شنكال وتركوها لداعش، كان لانسحاب قوات البيشمركة التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) من شنكال عام 2014 سبباً لارتكاب المجزرة الـ 74 بحقّ الشعب الإيزيدي، ويعدّ التّحالف في شنكال مع حكومة بغداد استمراراً لهذه المجزرة، إنّهم يريدون إخضاع شعبنا في شنكال، وتدمير آمالهم ومعتقداتهم، لذا فإنّ شعب كردستان والشعب الإيزيدي لن يقبلوا أو ينسوا ذلك أبداً.

وشدّدت البرقية على مشروعيّة دفاع أهالي شنكال عن أنفسهم، فكان دفاع أهالي شنكال عن أنفسهم ضد تنظيم داعش الارهابي أمراً مشروعاً، حيث نظّم فتيات وفتيان شعبنا الإيزيدي أنفسهم وشكّلوا وحدات المرأة في شنكال، ووحدات مقاومة شنكال (YBŞ، YJŞ)، ودافعوا عن شعبهم ولم يسمحوا للمجزرة الـ 74 التي اُرتكبت بحقّ شعبنا في شنكال بتحقيق هدفها بالكامل، إنّهم الآن يدافعون عن شعبهم ضد تحالف حزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) وحكومة بغداد.

ودعت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الشعب جميع الكردستانيين "داخل كردستان وخارجها، دعم شعبنا في شنكال بروح المقاومة والنصر ورفع مستوى المقاومة، وعلى هذا الأساس يمكننا الرد على خطط قوى الاحتلال وحلفائها".

(م)