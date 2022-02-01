PAJK يستذكر المناضلة فيان صوران في الذكرى السنوية لاستشهادها

وأصدرت منسقية حزب حرية المرأة الكردستانية بياناً كتابياً بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 16 للعملية الفدائية التي نفذتها المناضلة فيان صوران.

وجاء في مستهل البيان: "نستذكر رفيقة الدرب فيان صوران المناضلة الطليعية على نهج القائد آبو، وفي الذكرى السنوية الـ 16 لاستشهادها. وفي شخص الرفيقة فيان نستذكر بكل إجلال واحترام، جميع الشهداء الذي رفعوا شعار "لا أحد يستطيع حجب شمسنا" والتفوا حول فلسفة القائد آبو وضحوا بحياتهم على نهج الحياة الحرة. كما نعبّر عن كرهنا ورغبتنا في الانتقام حيال المؤامرة الدولية الغدارة التي استهدفت قائدنا وجميع القيم الإنسانية، كما نعاهد المقاومة التاريخية التي يخوضها القائد ونعاهد الشهداء بتصعيد النضال".

وأضاف البيان: "انضمت المناضلة العظيمة الرفيقة فيان صوران إلى نضالنا التحرري من جنوب كردستان في سن مبكرة. ونظراً لإيمانها الكبير ووفائها للنهج الوطني على مبادئ وفلسفة القائد آبو، تمكنت من تطوير شخصيتها، لتؤدي دورها الريادي كقيادية آبوية في خضم النضال".

ودعا حزب حرية المرأة الكردستانية جميع نساء باشور (جنوب كردستان) إلى المشاركة في حملة "حان وقت الحرية" التزاماً ووفاء لروح الشهيدة فيان صوران.

وختم بيانه بالقول: "وكما تمكنت الرفيقة فيان صوران من خلال مواقفها المبدئية وإيمانها ووفائها للقائد آبو ونهج حزب العمال الكردستاني، من مواصلة النضال على نهج الحياة الحرة في أصعب الظروف. فإن على جميع النساء الكرديات والمناضلات الآبويات في هذه المرحلة، تصعيد النضال على نهج الشهيدة فيان، والوفاء للمقاومة التاريخية للقائد آبو بنفس الروح والمسؤولية.

مرة أخرى نستذكر بكل إجلال واحترام جميع الشهداء في شخص الشهيدة فيان صوران، ونجدد العهد الذي قطعناه لشهداء الحرية."

(ك)