نزيفة خلو: اتّخذنا تدابير في منبج لتخفيف تأثيرات قانون قيصر

وأوضحت نزيفة خلو، في حديث لوكالة أنباء هاوار، أنّ هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي تسبّب بالأزمة الاقتصادية وصعوبة الأوضاع المعيشية بالنسبة للأهالي، ولفتت إلى أنّ الإدارة في شمال وشرق سوريا ومن ضمنها منبج اتّخذت تدابير لمعالجة هذا الوضع.

ولفتت إلى أنّ الإدارة ستبقي على أسعار المحروقات والخبز وغيرها من المواد الأساسية دون ارتفاع.

كما أشارت إلى تشكيل لجنة على مستوى شمال وشرق سوريا لإدارة الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليًا.

وأضافت: "ونحن في إدارة منبج عقدنا اجتماعات جماهيرية لأهالي المدينة في الخطوط والكومينات والمجالس لتوضيح ما يدار سياسيًا واقتصاديًا على الساحة السورية خاصّة، وعلى مستوى العالم عامة، وقد استطاعت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها أن تخطو خطوات إيجابية مع المجتمع بشرح آلية العمل في الفترة الحالية، ومن خلالها تشكيل عدة لجان لضبط الأسعار وغيرها لمتابعة الأمور الخدمية في المدينة والريف".

وأشارت إلى أنّ اللجان المشكّلة ستتابع كل التفاصيل، وستقدّم المساعدات للأهالي في منبج، وأنّهم يضعون خططًا لتنفيذ مشاريع في المنطقة، دون الكشف عن طبيعتها.

(ج)

ANHA