نظرة على أبرز الأحداث خلال عقد من عمر الثورة

كانت انتفاضة قامشلو ضد الحكومة السورية اللبنة الأساسية الأولى التي هيأت لثورة روج آفا، في الثاني من تموز 2011 أسست حركة المجتمع الديمقراطي TEV– DEM ووضعت نصب عينيها هدفاً أساسياً وهو التحضير للثورة وريادة التغيير في المنطقة وتطوير مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية.

بالتزامن مع الحراك التنظيمي أعلن عن تأسيس أول كتيبة لـ YXK في 14 أيلول 2012 في مدينة كوباني التي انطلقت منها شرارة ثورة 19 تموز، وعقب ذلك تأسست قوات الاسايش لحماية الأمن داخل المدينة. كما تأسست العديد من التنظيمات والمؤسسات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والنقابات المهنية، والجمعيات الخيرية تحت سقف حركة المجتمع الديمقراطي.

كان 19 تموز 2012 يوم الانطلاقة والإعلان عن الوجه الحقيقي للثورة في سوريا، وتم تفعيل الخيار البديل الذي تم التوافق الشعبي حوله، لتأسيس نظام سياسي اجتماعي أخلاقي يكون بديلاً عن مؤسسة الدولة التي نخرها الفساد والبيروقراطية، فكانت أول ثورة تتحرك وتثور بشكل مغاير تماماً عن الثورات التي سبقها.

وتبنت ثورة 19 تموز الخط الثالث، الخيار السوري الوطني من أجل التغيير الحقيقي، فالثورة قد قامت لرفض الاستبداد والقمع والإقصاء والتغييب الثقافي لشعوب وثقافات شمال وشرق سوريا، فكان المطلوب تحقيق الحرية والديمقراطية لكل الشعوب السورية دون انغلاق وجعل الوطنية هي السقف الأعلى لجميع السوريين يمارسون في ظله خصوصياتهم الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية.

ولم تستدرج الثورة إلى أتون الحرب الدائرة في سوريا ونأت بنفسها عنها ولم تتطاول على المرافق العامة والخدمة بل حافظت عليها، وتبنت ثلاث مبادئ جوهرية ألا يكون الشعب في روج آفا طرفاً في أي صراع داخلي، بناء قوة عسكرية للحماية الذاتية، والعمل على مأسسة المجتمع ببناء المؤسسات المدنية والخدمية والأمنية.

فكانت انطلاقة الانتفاضة من كوباني لينتفض بعدها عفرين وعامودا والدرباسية، فيما كانت سريه كانيه محطة مهمة هاجمها مختلف الجماعات المتطرفة التي شكلت آنذاك بدعم من تركيا لتنفيذ رغباتها في ضرب مرتكزات المشروع الديمقراطي الذي وجدته واقعاً على الأرض، فهذه هي أبرز الأحداث والتطورات التي شهدتها ثورة روج آفا خلال 10أعوام.

2012

ـ 8 من شهر تشرين الثاني هاجمت مجموعات مرتزقة مدينة سريه كانية تطلق على نفسها (الجيش الحر، لواء التوحيد، غرباء الشام، جبهة النصرة عبر المعبر الحدودي، إذ تسببت في هجرة 11 آلف من سكان المدينة.

ـ 26 من آذار، استشهد المناضل كمال حسين بكمين غادر نصبه عناصر الحكومة السورية له ومجموعة من رفاقه أثناء قيامهم بواجبهم في تأمين الحماية والأمان لمدينتهم ليكون أول مناضل في ثورة روج آفا.

ـ 19 من تموز، أخرج أبناء مدينة كوباني الحكومة السورية من مدينتهم، ليكون هذا اليوم انطلاقة للثورة في روج آفا.

ـ 19 من تموز، تم الإعلان رسمياً عن تشكيل وحدات حماية الشعب (YPG)، وذلك بعد بلاغ صادر من القادة العامة للوحدات.

ـ 9 من تشرين الثاني، أخرج أبناء ناحية عامودا والدرباسية عناصر الحكومة السورية من منطقتهم.

ـ 10 من تشرين الثاني، أخرج أبناء بلدة تل تمر عناصر الحكومة السورية من بلدتهم.

2013

ـ 21 شباط، أخرجت وحدات حماية الشعب وأبناء ناحية جل آغا عناصر الحكومة السورية من بلدتهم.

ـ 1 آذار، اخرجت وحدات حماية الشعب وأبناء ناحية تربه سبيه عناصر الحكومة السورية من ناحيتهم.

ـ 2 من آذار، أخرجت وحدات حماية الشعب وأهالي بلدة رميلان عناصر الحكومة السورية من بلدتهم.

ـ 4 من نيسان تم الإعلان عن تأسيس وحدات حماية المرأة، في يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

ـ 16 تموز، بمخطط مدروس يهدف إلى احتلال روج آفا بدأت داعش والمجموعات المرتزقة بشن هجوم على مناطق ديرك كركي لكي رميلان وجل آغا تحت أسم "معركة تحرير منطقة رميلان وريفها".

ـ 17 تموز، نظفت وحدات حماية الشعب كامل مدينة سريه كانيه عاصمة الإمبراطورية الميتانية 1500 قبل الميلاد من بقايا المجموعات المرتزقة.

ـ 28 تموز، هاجمت المجموعات المرتزقة مدينتي تل حاصل وتل عران بريف حلب الشمالي، وارتكبوا فيها مجزرة راح ضحيتها أكثر من 70 مدني بينهم نساء وأطفال.

ـ 30 تموز، استشهد القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الدبلوماسية والخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي عيسى بعد تفخيخ سيارته.

ـ 30 تموز، أعلنت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب النفير العام بُعيد اغتيال المناضل عيسى حسو لتحرير كامل المنطقة من رجس المجموعات المرتزقة.

ـ18 آب، حررت وحدات حماية الشعب بلدة زركان من المجموعات المرتزقة.

ـ 27 من شهر آب، أعلنت وحدات حماية الشعب عن حملة الشهيد جكجين الثورية لتحرير مناطق روج آفا، إذ أحرز المقاتلون تقدماً في جبهات تل أبيض، سريه كانيه، تربه سبيه، جل آغا وتل كوجر وحرروا عشرات القرى من المجموعات المرتزقة.

ـ 27 تشرين الأول، أعلنت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب تحرير بلدة تل كوجر بشكل كامل من مرتزقة داعش.

2014

ـ 21 كانون الأول 2014 تم الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، إذ تم اعتماد اللغات الثلاث الرئيسية في المقاطعة الكردية والعربية والسريانية.

ـ 27 كانون الأول تم الإعلان رسمياً عن تشكيل الإدارة الذاتية في مقاطعة كوباني.

ـ 29 كانون الأول تم الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين.

ـ 3 آب أخلى الآلاف من البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مواقعهم وتركوا أسلحتهم وفروا من شنكال، وتركوا خلفهم الآلاف من أبناء الديانة الإيزيدية عرضة للقتل.

ـ 6 آب تمكنت قوت الدفاع الشعبي من إنقاذ عشرات الآلاف من الإيزيديين من المجازر. كما بادرت وحدات حماية الشعب في ذلك الوقت بفتح ممر آمن بين شنكال وروج آفا مما ساهم في إجلاء عشرات الآلاف من أبناء الشعب الإيزيدي إلى روج آفا.

ـ 2 تموز شن مرتزقة داعش هجوم على مدينة كوباني، أعلنت الإدارة الذاتية النفير العام وناشدت كل فرد قادر على حمل السلاح الالتحاق بصفوف وحدات حماية الشعب والمرأة، تحت شعار "كل الأماكن هي كوباني، الانتفاضة في كل مكان".

ـ وفي شهر آب، حرر مقاتلو وحدات حماية الشعب والمرأة بلدة جزعة من مرتزقة داعش.

ـ 22 أيلول وجه القائد عبد الله أوجلان نداء للشعب الكردي وطالب بالنفير العام، وقال: سقوط كوباني سقوط كردستان ويجب على الشعب الكردي التحرك وفق ذلك، كما أكد أن كوباني هي مفتاح حل القضية الكردية، بعد نداء القائد أوجلان توجه الآلاف من الشبان والشابات من شمال كردستان إلى كوباني، أزالوا الحدود الشائكة والتحقوا بصفوف المقاومة لمنع سقوطها.

ـ 20 من شهر كانون الثاني، أخرج أبناء منطقة كر زيرو ووحدات حماية الشعب عناصر الحكومة السورية منها.

ـ 22 من شباط حررت وحدات حماية الشعب والمرأة بلدة تل براك و17 قرية تابعة لها بالكامل.

ـ 11 آذار استهدف مرتزقة انتحاريون مبنى بلدية الشعب في مدينة قامشلو، أدى لاستشهاد 11 عضواً من العاملين في البلدية.

ـ في الـ 29 من أيار هاجم مرتزقة المرتزقة قرية تليلية وارتكبوا مجزرة بحق أبناء الديانة الإيزيدية فقد فيها 24 مدنياً لحياتهم بينهم نساء وأطفال.

ـ 4 آب تمكنت وحدات حماية الشعب والمرأة من الوصول لجبل شنكال للدفاع عن سكانها، واستطاعت اجلاء عشرات الألاف من الإيزيديين عبر ممر آمن إلى روج آفا.

ـ 16 أيلول هاجم مرتزقة داعش مدينة كوباني بعدما احتلوا مساحات ساشعة من القرى والبلدات المحيطة بها.

ـ 2 تشرين الأول استطاعت وحدات حماية الشعب والمرأة تحرير بلدة ربيعة بالكامل من مرتزقة داعش.

ـ 3 تشرين الأول هاجم مرتزقة داعش مدينة كوباني واحتلوا ثلث المدينة.

ـ 5 شهر تشرين الأول نفذت المقاتلة في وحدات حماية المرأة آرين ميركان عملية فدائية بمجموعة من مرتزقة داعش غيرت موازين القوى في معركة كوباني التاريخية، عمليتها أعطت صدى لمقاومة كوباني عالمياً.

2015

ـ 26 كانون الثاني 2015 كان يوماً تاريخياً في ثورة روج آفا، إذ حرر مقاتلو وحدات حماية الشعب والمرأة مدينة كوباني بعد مقاومة استمرت 134 يوماً من مرتزقة داعش.

ـ 3 شباط أحرق مرتزقة داعش الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً، وحدات الحماية اعتبرته شهيد مقاومة كوباني.

ـ 23 شباط هاجم داعش بلدة تل تمر بريف الحسكة، اختطفوا العديد من الأهالي، مما اضطر عشرات الآلاف للنزوح، المرتزقة أحرقوا العديد من الكنائس الأشورية، على أثرها نفذت وحدات الحماية حملة لتحرير المنطقة.

ـ تمكنت وحدات حماية الشعب والمرأة من تحرير ناحية تل حميس من مرتزقة داعش في 27 شباط.

ـ عشية أعياد النوروز ارتكب مرتزقة داعش مجزرة في حي المفتي بمدينة الحسكة، اسفرت عن استشهاد 45 مدنياً وإصابة 130 أخرين.

ـ 12 أيار تم أطلاق حملة القيادي روبار قامشلو، لتحرير ريف الحسكة والرقة.

ـ 21 أيار حررت وحدات حماية الشعب والمرأة جبال كزوان، كما تم تحرير منطقة تل تمر وقرى سريه كانيه من مرتزقة داعش.

ـ 27 أيار حررت وحدات الحماية بلدة مبروكة بالإضافة إلى تحرير بلدة سلوك من مرتزقة داعش.

ـ 10 حزيران تأسست كتيبة الحرية الأممية بغية الدفاع عن جميع مكونات روج آفا والشرق الأوسط.

ـ 15 حزيران تم توجيه ضربة قاصمة لداعش وحررت وحدات الحماية مدينة كري سبي/ تل أبيض.

ـ 23 حزيران حررت الوحدات مقر اللواء 93 في بلدة عين عيسى من مرتزقة داعش.

ـ 24 حزيران هاجم مرتزقة داعش عدة أحياء مدينة الحسكة واحتلها.

ـ 25 حزيران تسللت مجموعة تضم حوالي 100 مرتزق إلى مدينة كوباني، وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 253 مدنياً من سكان المدينة.

ـ في الأول من تموز نفذت وحدات الحماية حملة للانتقام من ضحايا مجزرة كوباني.

ـ 7 تموز تم تحرير بلدة عين عيسى الاستراتيجية من مرتزقة داعش.

ـ 27 تموز حرر وحدات الحماية بلدة صرين و20 قرية ومزرعة من المرتزقة بشكل كامل.

ـ 16 تموز حرر وحدات الحماية سجن الأحداث في الحسكة من مرتزقة داعش، وحررت مركز الكهرباء، الفيلات الحمر، مفرق نشوة الغربية والشرقية.

ـ 30 آب أعلن المجلس العسكري السرياني عن تأسيس قوات حماية خاصة بالنساء السريانيات باسم نساء بيث نهرين.

ـ 15 تشرين الأول أعلنت 13 قوة ثورية من مختلف القوميات تجمعهم ليعلنوا عن تأسيس لـ قوات سوريا الديمقراطية ومن مختلف المناطق السورية.

ـ 31 تشرين الأول أطلقت قوات سوريا الديمقراطية أولى حملاتها لتحرير ريف الحسكة الجنوبي من مرتزقة داعش.

ـ 31 تشرين الثاني أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تحرير بلدة الهول بشكل كامل من مرتزقة داعش.

ـ 9 كانون الأول أعلن رسمياً عن تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية.

ـ 6 كانون الأول حررت قوات سوريا الديمقراطية سد تشرين.

2016

ـ 15 شباط 2016 حررت قوات سوريا الديمقراطية بلدة تل رفعت.

ـ 19 شباط حررت قوات سوريا الديمقراطية بلدة الشدادي بريف مدينة الحسكة من مرتزقة داعش.

ـ 28 شباط أطلقت قوات سوريا الديمقراطية حملة للانتقام للشهيدين إيلين وجودي، لتحرير ريف الحسكة والرقة.

ـ تعرض حي الشيخ مقصود بحلب عام 2016 لقصف بمواد كيماوية وسامة لثلاث مرات على التوالي، الأولى كان في الـ 8 من آذار، والمرة الثانية في 7 نيسان، والمرة الثالثة في 8 نيسان من العام نفسه.

ـ 21 نيسان، طردت قوى الأمن الداخلي، عناصر قوات الحكومة السورية من سجن علايا في مدينة قامشلو بعد اشتباكات قوية.

ـ 15 آب حرر مجلس منبج العسكري مدينة منبج من مرتزقة داعش.

2017

ـ 26 نيسان 2017 واثناء انشغال قوات سوريا الديمقراطية بمعارك طاحنة ضد مرتزقة داعش، أغارت 26 طائرة حربية تركية واستهدفت منطقة قرجوغ، وعلى إثرها استشهد 20 مقاتلاً بينهم 3 صحفيين حربيين، وجرح 38 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب.

ـ 10 أيار حررت قوات سوريا الديمقراطية مدينة الطبقة بشكل كامل من مرتزقة داعش.

ـ 9 أيلول أطلقت قوات سوريا الديمقراطية حملة عاصفة الجزيرة لتحرير الريف الشرق لنهر الفرات والجزيرة السورية.

ـ 20 تشرين الأول، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير كامل مدينة الرقة عاصمة مرتزقة داعش المزعومة.

2018

ـ 20 كانون الثاني هاجم جيش الاحتلال التركي مقاطعة عفرين لاحتلالها بتنسيق واتفاق روسي تركي وتواطئ عالمي.

ـ 18 آذار احتل جيش التركي ومرتزقته مدينة عفرين بعد مقاومة بطولية ابدتها قوات سوريا الديمقراطية لـ 58 يوماً أمام سلاح الناتو.

ـ 17 حزيران حررت قوات سوريا الديمقراطية بلدة الدشيشة أهم معاقل داعش على الحدود السورية العراقية.

ـ 4 آب حرر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية كامل صحراء ريف مدينة دير الزور، وأمنوا كامل الشريط الحدود بين سوريا والعراق من مرتزقة داعش.

ـ 6 أيلول أعلن عن تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحتضن جميع المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية.

ـ 10 أيلول أطلقت قوات سوريا الديمقراطية أخر حملاتها العسكرية باسم معركة دحر الإرهاب ضد أخر معاقل لداعش في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

2019

ـ 21 كانون الثاني افتتحت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو شمال شرق سوريا، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأبناء المنطقة.

ـ 23آذار، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية وخلال معركة دحر الإرهاب انتصارها وهزيمة مرتزقة داعش جغرافياً في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد تحرير بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

ـ 9 شهر تشرين الأول أعلنت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجومها على أراضي شمال وشرق سوريا واستهداف مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل ابيض.

ـ 12 من تشرين الأول استشهدت الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف بعد استهدافها من قبل مرتزقة احرار الشرقية المدعومة من تركيا على الطريق الدولي جنوب تل أبيض خلال الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا.

ـ 26 تشرين الأول شنت القوات الأمريكية بعد تعاون استخباراتي مع قوات سوريا الديمقراطية غارة شمال غرب سوريا على بعد 5 كم عن الحدود التركية، أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم مرتزقة داعش.

ـ 2 شهر كانون الأول ارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة مروعة بحق نازحي عفرين في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء، راح ضحيتها 10 مدنيين بينهم 8 أطفال وجرح 12 آخرين.

2020

ـ طيلة سنة عام 2020 لم تتوقف هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على بلدة عيسى وتل وزركان والشهباء وشيراوا وقراها، إلى جانب استمرارها في ارتكاب الجرائم في المناطق السورية المحتلة.

26 شهر كانون الثاني افتتحت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة مركزاً للأشعة والرنين المغناطيسي في مدينة قامشلو.

ـ 13 شباط باشرت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج بنصب أولى الخيم الخاصة بنازحي مدينة إدلب ويحتضن آلاف النازحين.

ـ 21 آذار قطع الاحتلال التركي المياه عن مدينة الحسكة وعرضت سكانها الذي يبلغ تعدادهم مليون نسمة للتعطيش.

ـ 28 آذار أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة أمنية موسعة باسم الحملة الإنسانية والأمنية، قبض خلال هذه العملية والتي استمرت لـ 10 أيام 158 مرتزقاً عراقياً وسورياً من خلايا داعش في المخيم.

ـ 26 نيسان أنهت قوى الأمن الداخلي وجود مرتزقة الدفاع الوطني في حي طي بمدينة قامشلو.

ـ 23 حزيران استهدفت طائرة مسيرة تركية، 3 مناضلات في مؤتمر ستار أثناء وجودهن في منزل بقرية حلنج شرق كوباني.

ـ في 9 كانون الأول، أعلن المجلس العسكري لكري سبي/ تل أبيض عن توصله لاتفاق يقضي بنشر نقاط مراقبة مشتركة مع الجيش الروسي والحكومة السورية على الطريق الدولي.

ـ جهزت هيئة الطاقة أضخم مشروع كهرباء في شمال وشرق سوريا في مخطة الجبسة شرق ناحية الشدادي وباستطاعة فعلية قدرها 30 ميغا واط.

ـ أنهت مديرية المياه في مقاطعة الحسكة مشروع الحمة وهو مشروع بديل لتأمين مياه الشرب لأهالي الحسكة، بعد إيقاف الاحتلال التركي ضخ المياه من محطة علوك.

2021

ـ 15 تموز شكلت الإدارة الذاتية لجنة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا.

ـ 20 تشرين الأول وفي خطوة هي الأولى من نوعها، صوت البرلمان الكتالوني بالغالبية على مشروع قرار الاعتراف سياسياً بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

ـ 9 شهر تشرين الثاني ارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة بحق عائلة كلو، إذ استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال عربة كان يركنها العم يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو ما أدى إلى استشهادهما.

ـ وطيلة عام 2021 زار أكثر من 28 وفد من مختلف الدول العالم إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

ـ وخلال عام 2021 قتل 126 شخصاً في مخيم الهول على يد الخلايا النائمة الموجودة داخل المخيم وأصيب 41 شخصاً منذ بداية العام، كما أحبطت القوى الأمنية 27 محاولة فرار.

2022

ـ في 20 كانون الثاني 2022 هاجمت خلايا لمرتزقة داعش سجن الصناعة الذي يأوي الآلاف من مرتزقة داعش.

ـ في 26 كانون الثاني أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعادة السيطرة على سجن الصناعة بعد استسلام جماعي لمرتزقة داعش، ضمن أطار حملة مطرقة الشعوب.

ـ 3 شباط وبعملية مشتركة قتل أبو إبراهيم القرشي زعيم مرتزقة داعش بعملية عسكرية نفذها القوات الأميركية وشاركت فيها قوات سوريا الديمقراطية في إدلب السورية.

ـ 13 من آذار فرضت الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق حصاراً خانقاً على أكثر من 200 ألف نسمة من سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

ـ 17 من حزيران استشهد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي، إثر هجوم شنه جيش الاحتلال التركي عبر طائرة مسيّرة على منطقة كلار التابعة لمدينة السليمانية في باشور كردستان.

(م)

ANHA