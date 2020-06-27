نيويورك تايمز: روسيا قدمت مكافآت لمسلحين أفغان لقتل جنود أمريكيين

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الأمر قولهم إن الولايات المتحدة تأكدت قبل أشهر من أن وحدة مخابرات عسكرية روسية مرتبطة بمحاولات اغتيال في أوروبا قدمت مكافآت مقابل الهجمات الناجحة العام الماضي، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وقالت الصحيفة إنه يُعتقد أن "المتشددين الإسلاميين أو العناصر الإجرامية المسلحة المرتبطة بشكل وثيق بهم" قد جمعوا بعض أموال تلك المكافآت.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى اطلاعه على التقرير الاستخباراتي، مضيفةً أن البيت الأبيض لم يصرح بعد باتخاذ أي خطوات ضد روسيا إزاء هذه المكافآت.

(ش ع)