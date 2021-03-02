نيجيريا... داعش يهاجم مركزًا أمميًّا ويحاصر 25 موظفًا للإغاثة

أفاد مصدر عسكري للعربية نت أن عشرات من مرتزقة داعش في غرب أفريقيا اجتاحوا مدينة ديكوا واقتحموا قاعدة عسكرية، ليلة أمس، بعد أن فر العسكريون منها، وأضرموا النار في مركز إغاثي تابع للأمم المتّحدة مما أدّى إلى احتراقه بالكامل.

وأضاف: "شنّ داعش في غرب أفريقيا هجومين متزامنين على كل قاعدة عسكرية، والمركز الإنساني الإغاثي التابع للأمم المتحدة".

وقال مصدر إغاثي: "إن المسلّحين أحرقوا المركز الإنساني بالكامل، لكن لم يُصب أيّ موظف حتى الآن". وأضاف "لدينا 25 موظفًا يحتمون في الملجأ المحاصر من قبل المسلّحين".

وبحسب المصدر العسكري، فإن الجيش أرسل تعزيزات من بلدة مارتي الواقعة على بُعد 40 كيلومترًا للمساعدة في فكّ الحصار عن موظفي الإغاثة.

وقال إن "طائرتين مقاتلتين وطائرة هليكوبتر حربية تقدّم إسنادًا جويًّا لإبعاد المرتزقة عن المركز الإنساني المحترق".

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاث سنوات، من هجوم شنّه في 1 آذار/ مارس 2018 داعش في غرب أفريقيا على مركز إنساني تابع للأمم المتحدة في مدينة ران شمال شرق، مما أسفر حينها عن مقتل ثلاثة موظفين إغاثيين واختطاف رابع فضلًا عن مقتل ثمانية عسكريين نيجيريين.

يذكر أن شمال شرق نيجيريا يعاني من أعمال عنف منذ أن شنّت جماعة بوكو حرام تمرّدًا مسلّحًا في 2009. وفي 2016 انشقّ مرتزقة داعش في غرب أفريقيا عن بوكو حرام وأصبح يمثّل أكبر تهديد في نيجيريا.

والجمعة، هاجم مقاتلون من تنظيم داعش في غرب إفريقيا على متن شاحنات مزوّدة بمدافع رشاشة، مدينة ديكوا مما أدّى إلى فرار سكّانها.

(د أ)