نياز حامد: خطة الهجوم تمت بتعاون PDK وموافقة العراق وأمريكا وروسيا

وتحدث المختص في شؤون الشرق الأوسط من جنوب كردستان نياز حامد لوكالة أنباء هاور حول هجمات جيش الاحتلال التركي على شنكال ومخمور ومناطق الدفاع المشروع، وقال "يجب على الحكومة العراقية الرد على هجمات دولة الاحتلال التركية على الأراضي العراقية".

وقال حامد إن روسيا وافقت على الهجمات، لذلك ألغى وزير الدفاع ووزير الخارجية زيارتهما إلى تركيا، وأضاف "لم يرغبا أن يُتهما بالموافقة على الهجوم، لذلك ألغيا الزيارة، هناك صفقة قذرة بين الروس والأتراك، حيث يحاولون تمرير مخططاتهم على شعوب المنطقة، كما أن الهجوم جاء بعد فترة قصيرة من تولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مهامه في رئاسة الحكومة، لقد تم انتهاك القوانين العراقية، وكانت هذه الهجمات بمثابة رد قاس على الكاظمي أيضاً.

الكاظمي يسعى إلى تأمين حدود العراق، كما أنه يرى على الدوام أن التدخل التركي والإيراني هو السبب الأساسي للأزمة العراقية. وفي مناطق روج آفا هناك مساع من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، إلا أن توجه المجلس الوطني الكردستاني إلى جنوب كردستان، جاء من أجل إفشال مساعي الوحدة الوطنية، إنهم يستهدفون مساعي الوحدة بشكل مباشر".

’الحزب الديمقراطي متعاون، وأمريكا والعراق على علم بالهجمات‘

حامد أشار إلى أن خطة الهجوم وُضعت خلال الزيارة التي أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني إلى تركيا، وأضاف "الدولة التركية قررت قصف كل موقع للمقاومة، ففي مخيم مخمور وشنكال وأرض المقاومة خاكورك، والزاب وقنديل، هناك دائماً مقاومة مستمرة ضد الانتهاكات ومساعي الاحتلال التركي، لقد نُفذت هذه الهجمات بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعلم دولة العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فالأجواء العراقية تحت سيطرة أمريكا، وقد فتحت هذه الأجواء أمام الطائرات الحربية التركية".

ونوه حامد إلى أن على الدولة العراقية القبول بأن الأراضي العراقية تعرضت للقصف، ويجب أن يكون هناك رد ضد الاحتلال، ويجب عليها أن تعلن رفضها لهذه الهجمات.

نياز حامد أشار أيضاً إلى أن الاحتلال التركي كان يسعى إلى تنفيذ مخططاته في المنطقة عبر داعش، إلا أن مقاتلي الكريلا وباقي المقاتلين أفشلوا هذه المخططات".

’إعلام جنوب كردستان يخدم الاحتلال‘

حامد تطرق إلى مواقف المؤسسات الإعلامية في جنوب كردستان إزاء الهجمات التركية، وقال "المؤسسات الإعلامية في جنوب كردستان تستخدم نفس خطاب ولغة الحرب الخاصة التي يستخدمها الاحتلال التركي، حيث أوردوا في نشرات الأخبار أن مواقع حزب العمال الكردستاني تعرضت للقصف، ولكن ما تعرض للقصف هو مخيم رستم جودي، ومشفى مخيم شنكال، والأهالي المدنيين.

يهاجمون المدنيين ولكن إعلام جنوب كردستان، يروج للهجمات ويسعى إلى شرعنتها، شعبنا في جميع أجزاء كردستان يتعرض للهجمات والاعتداء، وإن هذه الأخبار التي يروجون لها تخدم الإعداء والمحتلين".

(ك)

ANHA