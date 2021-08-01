نوري محمود: قتل العائلة الكردية في قونيا دلالة الإبادة والجينوسايد بحق الكرد

ونشر الناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، أمس، سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر"، قال فيها: "مارس النظام العنصري لحزب العدالة والتنمية AKP الإبادة والجينوسايد بحق الكرد في عفرين بيد داعش، ويمارسه بحق الكرد في باكور كردستان وتركيا".

وأضاف "قتل العائلة الكردية في قونيا، دلالة هذه الحقيقة، على العالم أن يكون يقظاً أمام النظام الإرهابي لأردوغان"، مختتماً بتقديم التعازي إلى "شعبنا والعائلة التي تعرضت للهجوم الإرهابي في قونيا".

وكانت العائلة قد تعرضت لهجوم عنصري، الجمعة، فقدت على إثره 7 من أفرادها، 3 منهم نساء، في محافظة قونيا وسط الأناضول، فيما أعقب الهجوم حرق منزل العائلة الكائن في حي بهجة شهير في منطقة مرام بالمحافظة.

وجاء الهجوم بعد هجوم سابق كانت قد تعرضت له العائلة في 12 أيار/ مايو المنصرم، بالسكاكين والحجارة والعصي من قبل حشد عنصري تركي مكون من 60 شخصاً أطلقوا التهديدات بالقتل بحقها.

هذا ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الهجمات العنصرية التي يشنها الفاشيون الأتراك ضد المواطنين الكرد في تركيا.

(س ر)

ANHA