نوري محمود: ندين هذا العمل الذي لا يمت لنا بصلة واستهداف المدنيين ليس من مبادئنا

أصدر الناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، اليوم بيانًا إلى الرأي العام، حول استهداف مشفى آفرين، في مدينة عفرين المحتلة.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 12 حزيران الجاري، استُهدف مستشفى في مدينة عفرين وكان بين الضحايا مدنيون أبرياء، وكما اعتدنا، فقد سارع الرئيس التركي أردوغان بتوجيه التهمة إلى قواتنا واتهامها زورًا وبهتانًا بتنفيذ القصف.

إن حكومة تمارس الإرهاب كالحكومة التركية في الداخل والخارج وبشكل خاص في سوريا هي أبعد ما تكون عن وصم الآخرين بالإرهاب، وإظهار نفسها كمدافع عن المدنيين وهي تمارس الإرهاب بجميع أنواعه في المناطق المحتلة من طرف حكومة الرئيس التركي أردوغان.

إننا في وحدات حماية الشعب ندين هذا العمل الذي لا يمت لنا بصلة، لأنه ليس من مبادئنا استهداف المدنيين والقيام بهكذا أعمال. نحن وعلى مدى سنوات حاربنا الإرهاب والاحتلال، لتحرير شعبنا من الإرهاب الذي يجتاح سوريا بفعل الدعم التركي. إن حماية المدنيين كانت وستظل من أولويات قواتنا في كلّ المعارك".