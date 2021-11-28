نوري محمود: علينا القيام بواجبنا تجاه وطننا والدفاع عنه

وجاءت كلمة نوري محمود، خلال مشاركته في المنتدى الحواري المنعقد في مدينة كوباني، تحت شعار "بحرب الشعب الثوري.. سنحافظ على وجودنا ونحقق حريتنا".

وقال محمود عبر تطبيق السكايب: "عندما نريد أن نكون شعباً ثورياً، علينا أن نكون جاهزين ومهيئين لأي شيء يمكن أن يحصل، وعلينا القيام بواجبنا تجاه وطننا والدفاع عنه ومحاربة الأعداء الذين يحاولون محاربتنا للنيل من إرادتنا".

وزاد "يجب أن ننظر إلى النضال على أنه أمر مقدس، ويقع على عاتق الصغير والكبير، من عمر الـ 7 أعوام وحتى الـ 70 عاماً".

وأضاف مؤكداً على أنه "عندما يكون الشعب ثورياً من الصعب على العدو النيل منه، وأي عدو يدخل مناطقنا فسوف يهزم، كما حصل في كوباني والشيخ مقصود".

وحث نوري محمود في ختام كلمته، الأهالي على الوقوف إلى جانب القوات العسكرية ومؤسسات الإدارة الذاتية ودعمها، لأنها ملك لهم.

(ج ع/ س ر)

ANHA