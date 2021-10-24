نوري محمود: التعامل مع أردوغان يعني الموافقة على الإبادة ضد الكرد

وخلال تغريدةٍ له على تويتر اعتبر نوري محمود أن التعامل مع أردوغان يعني الموافقة على الإبادة ضد الكرد، في إشارة إلى الدول التي تتعامل مع تركيا في ظل الانتهاكات التي ترتكبها إلى جانب المجموعات المرتزقة في كردستان ودول أخرى خاصة سوريا والعراق.

وجاء في التغريدة " مرة أخرى إرهاب اردوغان، يريد أردوغان ارتكاب إبادة جماعية في روج آفا ضد الكرد، مثلما ارتكبها هتلر ضد اليهود والأتراك ضد الأرمن وداعش ضد الأيزيديين. عفرين وكري سبي وسري كانيه أمثلةٌ حية على هذه الحقيقة. التعامل مع أردوغان يعني الموافقة على الإبادة ضد الكرد".

يأتي ذلك بعد ساعات من تعرض احدى السيارات لهجوم جوي نفذته طائرة مسيرة للاحتلال التركي على طريق حلب كوباني استشهد على إثرها 3 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، فيما استشهد مدنيان خلال هجوم مماثل في الـ 20 من شهر تشرين الأول الجاري وسط مدينة كوباني.

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