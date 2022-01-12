نوري محمود: ادعاءاتهم كاذبة يريدون خلق حجج للحرب

أكد نوري محمود أن الدولة التركية تسعى لخلق حجج للحرب من خلال هجماتها العدوانية، وقال: " هذه الهجمات على المنطقة لا تستهدف القوى العسكرية وإنما شعوب المنطقة. كما أن الدولة التركية غير قادرة على إلحاق الضرر بالقوى العسكرية بشكل مباشر".

وقال نوري محمود: " بالنسبة لنا يهمنا الاستقرار الداخلي. نحن نريد وجود نظام ديمقراطي يمكننا من إقامة علاقة إنسانية معها".

وذكر نوري محمود بأنهم كما قالوا في بداية الثورة أن داعش تشكل خطراً على العالم والإنسانية، والآن يكررون قولهم بأن أردوغان يشكل خطراً ليس فقط على شمال وشرق سوريا وإنما على العالم أجمع.

بقوله" هدفهم توسيع خريطة الاحتلال" نوّه نوري محمود إلى إهداء دولة باخجلي رئيس حزب الحركة القومية، أردوغان خريطة الامبراطورية العثمانية. وأكد أن الهدف هو إعادة رسم تلك الخريطة.

وتحدث الناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود مساء أمس لوكالتنا في برنامج خاص حول هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق شمال وشرق سوريا.

لم يعودوا حتى قادرين على ممارسة السياسة

أشار نوري محمود إلى هدف الدولة التركية المحتلة من هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا بقوله" تسعى الدولة التركية إلى خلق حجج لبدء الحرب". وقال: " يقولون إن أمن الدولة في خطر. في الوقت ذاته تروج للأفكار الجهادية. كما تستغل القومية التركية في ذلك. تسعى سلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التركي بفكرها الفاشي إلى فرض نفسها على المنطقة والعالم بأثره. أولاً حاولوا تنفيذ أجنداتهم من خلال داعش والاخوان المسلمين اللذين حاولا قيادة المنطقة في بداية الثورة. والآن يسعون لفرض سيطرتهم باستخدام الأسلحة كما لم يتبق أمامهم خيار آخر. حيث لم يعودوا قادرين على ممارسة السياسة. يريدون خوض الحرب وفرض حالة طوارئ في العالم.

الهجمات تستهدف شعبنا وليس قواتنا

الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا لا تستهدف القوات العسكرية وإنما تستهدف شعوب المنطقة حيث أنها غير قادرة على استهداف القوى العسكرية. هذه الهجمات تنتهك كافة القوانين والحقوق الدولية حيث تستهدف الأطفال، النساء، الشباب، القرى والأملاك العامة. على الشعب إدراك خطر الدولة التركية. الدولة التركية سلطة ذات حقد كبير إلى حد إن لم تحصل على نتائج عسكرية قادرة على استهداف الأطفال وتمزيقهم إرباً أمام أعين العالم أجمع. يسعى رئيس تركيا إلى فرض سيطرته على الدولة من خلال فكر داعش واستغلاله كنقطة ضعف للعالم و جعل العالم يخدم سياساته. لذلك يجد نفسه في موقع استراتيجي قادر على فرض سيطرته على العالم أجمع. تؤثر أساليب الدولة التركية على الناتو أيضا. كما تجد تركيا نفسها القوة الأكثر فعالية في الحلف. إلا أن تركيا شوهت اسم الناتو بأفعالها.

حول موقف دول العالم تجاه هجمات تركيا، قال نوري محمود أن دول العالم صاحبة موقف ضعيف وتتبع سياسة التهميش. وقيم موقف حكومات العالم بقوله" هكذا لا يخدمون شعوبهم" وأضاف: " تعد الحكومات مصالحها المؤقتة أولوية"

أردوغان خطر على العالم

وشدد نوري محمود على انتهاك الاتفاق بشأن المنطقة وخطورة أردوغان وقال: "رغم الاتفاقية ووجود ضامني الاتفاق على أرض المنطقة إلا أن تركيا لا تلتزم بالاتفاقية وتواصل انتهاكاتها. إن هذه القوة ولكي تحافظ على أمنها واقتصادها تقدم تنازلات عديدة لتركيا. يستغل أردوغان الجغرافية الاستراتيجية للدولة التركية بطريقة متوحشة ضد العالم. صمت دول العالم يزيد من هذه الانتهاكات ويجب أخذ تدابير عاجلة لإيقافها. كما قلنا في بداية الثورة أن داعش تشكل خطراً على الإنسانية الآن نقول أن أردوغان يشكل خطراً أكبر من داعش على العالم والإنسانية أجمع وليس فقط على شعبنا.

ستكون هناك علاقات في حال تأسيس نظام ديمقراطي

" بالنسبة لنا يهمنا الاستقرار الداخلي لتركيا" هكذا أجاب نوري محمود على مزاعم الدولة التركية حول أمن حدودها، وقال:" لا نريد زعزعة استقرار وأمن تركيا الداخلي، الدولة صاحبة أطول حدود معنا. بل نريد أن يكون هناك نظام ديمقراطي بحيث نستطيع الدخول في علاقات إنسانية معها. إلا أن هذه السلطة تستغل إمكانات الدولة التركية وشعبها وتحتل أراضينا. ومما لا شك فيه أنه ستكون هناك مقاومة شرعية مقابل هذا. في الحقيقة أن الحدود الأكثر أمناً لتركيا هي حدودنا. استهداف مناطق الإدارة الذاتية هو استهداف للديمقراطية بعينها. الديمقراطية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام أحلام إعادة الأوهام العثمانية".

الهدف هو توسيع خارطة الاحتلال

أشار نوري محمود إلى أن الدولة التركية تسعى لتوسيع خريطة الاحتلال من خلال هجمات الطائرات المسيرة وأكمل:" تستورد الدولة التركية قطع المسيرات من أوروبا، أمريكا وآسيا. حيث أثبتت قطع المسيرات التي استخدمت في الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا أنه تم استيراد القطع من العديد من الدول والشركات. حيث أن تركيا تخدع تلك الدول وتستورد القطع تحت اسم الأعمال المدنية وتستخدمها في صنع الأسلحة.

المسيرات التي تستخدمها الدولة التركية في الأساس ملك للعالم والناتو. وهدف هذه الهجمات إثارة رعب في المجتمع. وهدفها الأساسي توسيع خريطة الاحتلال. قبل فترة قام دولت باهجلي بإهداء أردوغان خريطة الدولة العثمانية وهذا يوضح أهدافهم لإعادة تلك الخارطة".

الدولة التركية تسعى دائماً للاستفزاز. نشروا في أخبارهم أن وحدات حماية الشعب تقوم باستهداف اعزاز. وهذا كله محاولة لبدء حرب واسعة. مؤخراً قالوا أيضاً أن وحدات حماية الشعب زرعت ألغاماً في أراضي قرى تابعة لـ رها وان ثلاثة من جنودهم قتلوا نتيجة تلك الألغام. وكرد فعل بدأت الدولة التركية هذه الهجمات. كما أن قسد أصدرت بياناً حول هذه الأخبار.

جميع ادعاءاتهم كاذبة

حيال هذه الأخبار وتصرفات الدولة التركية المحتلة علّق نوري محمود:" الدولة التركية لها سجلات من البداية وحتى الآن. وكل مرة نقوم بتكذيب ادعاءاتهم بالوثائق والأدلة. كل هذه الادعاءات كاذبة. في المقابل من حق شعب المنطقة حماية نفسه تجاه هذه التهديدات والجرائم. إن تصديق هذه المزاعم عمل لا وجداني وغير منطقي. هذه الحقائق توثق أيضاً من قبل شخصيات، منظمات، صحافيين ودول.

هذه الادعاءات هي مزاعم سلطة العدالة والتنمية والحزب القومي، ولا تتلقى الدعم من مجلس تركيا حتى. البرلمانيون في المجلس لا يقبلون تصرفات أردوغان. على الدولة التركية الخروج من أراضينا. ووقف استهدافها لأطفالنا ونسائنا. في الآونة الأخيرة باءت جميع هجماتها العسكرية بالفشل ولم تحصّل أية انتصارات من الناحية العسكرية".

بالنسبة لهم كل شخص إرهابي

حول هجمات كوباني نشر الاحتلال في أخباره أنه تم قتل 12 "إرهابياً" في الهجوم. ولكن أكدت الفيديوهات أنه تم استهداف المواطنين ومنازلهم. استشهد مواطن وجُرح 12 مواطناً نتيجة الهجوم العدواني.

في هذا السياق قال نوري محمود:" بالنسبة إلى أردوغان إن جمهورية تركيا التي أسسها أتاتورك إرهابية. كما أنه يتهم رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري بالإرهاب أيضاً. أردوغان يقسم الداخل التركي إلى طرف أردوغان وطرف إرهابي. طفل في الثانية عشرة كيف له أن يكون إرهابيا؟ مواطن يعمل في أرضه كيف له أن يكون إرهابيا؟ كل هذا هدفه بث الرعب في النفوس ونشر الإرهاب. لكن الانتصار بالنسبة لنا هو أن شعب كوباني لم يترك منازله ويناضل بشجاعة."

يجب ترك مكتسبات لأجيال المستقبل

في ختام حديثه بين نوري محمود أهمية المرحلة التاريخية وقال:" مرحلة الثورة مستمرة. شعب المنطقة يصر على التأسيس والديمقراطية. لذلك سنواصل حماية الثورة. وبالطبع ستكون قواتنا عند حسن ظن وثقة الشعب الذي هم أبنائه. عندما تنتصر الثورة ستتوقف هذه الحروب. يجب على كل مواطن في شرق وشمال سوريا تهيئة نفسه لهذه الحرب مثلما هزمنا داعش يجب أن ننهي هذه الحرب أيضاً. اليوم نحن نشهد مرحلة تاريخية يجب علينا أن نترك فيها انتصارات كبيرة للأجيال اللاحقة. إن لم نحمي مكتسباتنا هذه لن نستطيع العيش بكرامة أبداً. على الجميع أن يتصرفوا بهذه المسؤولية".

(ر)

ANHA