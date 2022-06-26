نوري محمود يحذر من مغبة التهديدات التركية في إحياء داعش: يتغذى من المناطق المحتلة تركياً

جاء ذلك خلال لقاء لوكالتنا مع الناطق باسم وحدات حماية الشعب (YPG) نوري محمود، الذي قيّم العلاقة الطردية بين التهديدات التركية وعودة ظهور داعش.

وقال نوري محمود في مستهل حديثه: "داعش حركة تتحرك مع قيادة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها رجب طيب أردوغان، إذ من اللافت للانتباه أنه كلما صعّدت تركيا من تهديداتها، ازداد نشاط مرتزقة داعش، وهذا ما يوضح أنهم يتحركون بالنمط والذهنية نفسها، ولكن بمسميات مختلفة، ضاربين القوانين الدولية بعرض الحائط، وفي محاولة لتركيا لوضع القوانين الدولية في خدمة مصالحها لاستمرار نشاط داعش".

وتابع "اليوم دولة الاحتلال التركي التي تنظر إلى نفسها كعضوة في حلف الناتو تستغل التطرف والمواثيق والقوانين الدولية لخدمة مصالحها".

مبيّناً أنها تتحرك في المناطق المحتلة من إدلب والباب وجرابلس وإعزاز وعفرين بالذهنية نفسها لكن بمسميات مختلفة.

ومضى محمود موضحاً أن ما يسمى "الجيش الوطني السوري" أو "الائتلاف السوري" جميعهم يسيرون وفق نهج واحد، مشيراً إلى أن ذلك "قد ظهر خلال تصريحات أردوغان لتشكيل الألوية الحميدية أو الجيش المحمدي".

مناطق تغذية داعش

في خضم حديثه، لفت نوري محمود أن هناك جبهات خلفية يتنفس منها داعش وهي المناطق التي احتلتها تركيا بزعامة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية والتي تهدف الآن إلى احتلال مناطق أخرى.

كما بيّن أن هناك منطقة ممتدة بين دير الزور وتدمر والسويداء يتحرك فيها مرتزقة داعش، وقال: "تلك المنطقتين (في إشارة المناطق المحتلة تركياً والبادية السورية الممتدة بين دير الزور وتدمر والسويداء) هما مناطقتان يتغدى منهما داعش".

نوري محمود أشار إلى أنه "في مناطقنا يتم إلى الآن القبض على خلايا لمرتزقة داعش، لكن في المناطق المحتلة يُلقى القبض على خلفاء مرتزقة داعش، أمثال أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم القريشي، وآخرهم في جرابلس حيث اعتقل مسؤول رفيع للمرتزقة، وفي تلك المناطق يتم وضع استراتيجية لداعش وتدريبهم ووضع المخططات، والهجوم على سجن الصناعة في الحسكة مثال على ذلك، حيث تبين خلال اعترافات المرتزقة أن تدبير خطة الهجوم وضعت في تلك المناطق".

يذكر أنه في الـ 8 من حزيران الجاري، ألقت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية القبض على أحد مرتزقة تنظيم داعش المسؤول عن عمليات التجنيد واستقطاب الإرهابيين المحتملين في مدينة الرقة.

وفي الـ 12 من حزيران الجاري، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على خلية تمويل تتبع لمرتزقة داعش، كانت تنشط في بلدة الهول في الريف الشرقي لمدينة الحسكة.

وقتل المتزعم الأسبق لمرتزقة داعش أبو بكر البغدادي في إدلب المحتلة من قبل الاحتلال التركي، خلال عملية نوعية لقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في الـ 27 تشرين الأول 2019. بينما قتل متزعم داعش السابق أبو إبراهيم القريشي في الـ 3 من شباط 2022 في قرية آطمة بالقرب من الحدود التركية.

مركز قياداتهم في عنتاب وأورفا وأنقرة

لفت الناطق باسم وحدات حماية الشعب، إلى المناطق التي يتغذى منها داعش، وقال: "تنظيم داعش وقيادة داعش تتم في المناطق المحتلة، ومن هناك يتسللون إلى مناطقنا، ومركز قياداتهم في عنتاب وأورفا وأنقرة، لذلك سبب ظهور مرتزقة داعش في مناطقنا هو تواجد هاتين الجبهتين اللتين تحدثت عنهما آنفاً، ولاحتواء أردوغان لقادات مرتزقة داعش ضمن المناطق المحتلة، كما شاهدنا في الفترة الأخيرة سخطاً شعبياً في المناطق المحتلة ضد السلطات التركية ومطالب أهالي الغوطة بالعودة إلى ديارهم، حيث قامت تركيا باستغلالهم واستغلال جبهة النصرة والقاعدة وبقايا داعش للسيطرة على عفرين".

"داعش لم ينتهِ ولم يختفِ"

شدد نوري محمود على أن "داعش لا يزال موجوداً. لم ينتهِ ولم يختفِ أيضاً. لا يزال يستمر في نشاطه. لا سيما أنه لا يزال 12 ألف داعشي موجودين في سجوننا، وحوالي 60 ألف أسرة من أسر مرتزقة داعش في مخيمات الهول يعيشون بنفس الذهنية، وأطفالهم يكبرون على هذا المنوال، أمام مرأى صحافة العالم والمجتمع الدولي، لذلك لا يمكننا القول إن داعش انتهى، بل نستطيع القول إننا قضينا عليه جغرافياً، لكن من الناحية الذهنية والتنظيم لم نقضِ عليه بعد، ولا يزال يواصل عمله ونشاطه، ومن المحتمل أن تظهر خلاياه في أي منطقة مثلما حصل في سجن الصناعة، حيث خططت لهجوم عنيف بقيادة تركيا".

وهاجمت خلايا داعش في الـ 20 من كانون الثاني الماضي، سجن الصناعة في حي غويران بمقاطعة الحسكة، لتبدأ بعدها الخلايا بمحاولات اقتحام السجن لإطلاق سراح 5000 معتقل من مرتزقة داعش، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي تدخلتا وسيطرتا على الوضع، وأعلنتا فشل الهجوم في الـ 26 من الشهر نفسه.

للقضاء على داعش نهائياً يجب تطهير المناطق المحتلة

نوري محمود أكد أنه للقضاء على داعش بشكل نهائي "يجب تنظيف المناطق المحتلة والمناطق الواقعة بين دير الزور وتدمر والسويداء وتطهيرها حتى نتخلص من داعش نهائياً، والعمل على محاكمة المرتزقة في السجون وإعادة تأهيل أطفال المرتزقة".

التهديدات التركية تعرقل عملية مكافحة خلايا داعش

عن آلية سير عملية مكافحة خلايا مرتزقة داعش، قال نوري محمود: "بلا شك لا تزال قواتنا تعمل على محاربة فلول داعش، لكن في الفترة الأخيرة التهديدات التركية عرقلت مكافحة خلايا داعش، إذ تدعم هذه التهديدات وترفع من معنويات مرتزقة داعش لزيادة نشاطها، إلا أن عملنا مستمر في مكافحته، وشعوب شمال وشرق سوريا في جميع المناطق من دير الزور والرقة ومنبج حريصون على التعاون مع قواتنا للقضاء عليه، وهناك تنسيق قوي بين قواتنا والأهالي، لكن التهديدات التركية الأخيرة تضع حملتنا في القضاء على خلايا داعش في المرتبة الثانية نتيجة وجود خطر أكبر من هذا وهو الاحتلال، وبهذه الطريقة تتأهب قواتنا للتصدي لهذه التهديدات".

يجب على العالم أن يعي علاقة داعش بتركيا

انتقد الناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، المجتمع الدولي على عدم التحرك بمسؤولية تجاه داعش، وقال: "يجب على العالم أجمع رؤية الارتباط بين مرتزقة داعش والاحتلال التركي وأخذ الاحتياطات اللازمة، فهناك جبهتان خطيرتان وأولها لدى تركيا وهي معلنة، إلا أن المجتمع الدولي لم يبدِ أي موقف ولا يتحمل مسؤوليته التاريخية للقضاء على هذا الإرهاب، أما الجبهة الأخرى فهي المناطق الواقعة بين دير الزور وتدمر والسويداء ودرعا حيث توجد هناك روسيا وحكومة دمشق وإيران، وكيف يقبلون أن يتحرك داعش في تلك المناطق إلى الآن، لذلك يجب أن ترى الدول الإقليمية هذه المخاطر، بأن مرتزقة داعش يتسللون من تلك المناطق إلى مناطقنا ويتم إمدادهم بالمعدات اللوجستية والتكتيكات من المناطق المحتلة".

وحذر نوري محمود العالم من خطر داعش، وأضاف: "إننا نحذر العالم بشكل يومي من مخاطر داعش وضرورة القضاء عليه فكرياً وجغرافياً. إننا نصرف إمكانات مناطقنا التي يتوجب أن نصرفها على شعبنا على داعش وأسرهم في مخيم الهول، ودول العالم لا تتحمّل هذه المسؤولية، وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً علينا، فكل طفل يكبر ضمن مخيم الهول يتربى على أيديولوجية داعش، وكل امرأة تتنفس في مخيم الهول تحمي أيديولوجية داعش، ضمن السجون يوجد العديد من أمراء وقياديي داعش، لمحاكمة هؤلاء المرتزقة بذلنا الكثير من الجهود وهؤلاء المرتزقة لم يمارسوا الإرهاب في مناطق شمال وشرق سوريا فحسب، إنما في بلاد آسيا وأوروبا وأميركا وفي العالم أجمع، ويجب على المجتمع الدولي تحمّل هذه المسؤولية أيضاً".

المحاكم في روج آفا وحدها لا تستطيع محاكمة داعش

لفت نوري محمود إلى ضرورة فتح ملف داعش ومحاكمة مرتزقته، وقال: "المحاكم في روج آفا لا تستطيع محاكمة داعش، يجب أن يتم عقد محاكم دولية؛ لأن تحقيق ملف داعش لا يرتبط فقط بشمال وشرق سوريا، إنما يجب فتح تحقيقات في تركيا وأوروبا كون لدى هذه الدول ارتباط مع داعش وخلاياه، وعدم وجود منسقية دولية لمحاكمة هؤلاء المرتزقة، في حين داعش تستغل هذه الفرصة لازدياد نشاطها وهذا يخلق عدم الاستقرار ضمن المجتمع وإضعافه".

ودعا الناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، العالم أجمع لإدراك خطر داعش، وقال: "يجب على العالم أن يعي أن خطر داعش لا يزال مستمراً، وأن داعش مستمر في نشاطه، ويجب أن يدرك العالم أن التهديدات التركية على مناطقنا تزيد من نشاطه وتنظيمه لنفسه أكثر، وأنه لمحاكمة مرتزقته يجب أن يتحرك العالم أجمع، بغية التخلص من عقلية التطرف المترسخة في أدمغتهم، فكل دولة من الدول الموجودة تتحرك وفق مصالحها وتخرق القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية. ويجب على أي دولة التحرك بمسؤولية أمام أبناء شعبها واتخاذ قرارات تاريخية لحماية مناطقها في ظل الأزمة المستفحلة التي يشهدها العالم".

(س ر)

ANHA