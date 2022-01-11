نوري محمود ضيفٌ لبرنامجٍ خاص على وكالتنا هذا المساء

تستمر الهجمات الاحتلالية على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدون انقطاع. كما أن هناك مع هذه الهجمات محاولاتٌ لتوسيع رقعة الاحتلال.

إلى متى سيستمر الهجوم الذي يطال قرى ومناطق كوباني، عين عيسى، تل تمر، زركان وبقية المناطق على هذا الحال؟

هل يا ترى تشنُّ الدولة التركية هذه الهجمات من تلقاء نفسها أم أنّ هناك قوىً خلف الكواليس تقوم بدعم الدولة التركية وتأييدها في ذلك؟

جاء في وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مؤخراً أنّ وحدات حماية الشعب قامت بزرع الألغام على حدود قرية أقجة قلعة التابعة لرها (أورفة) مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنودٍ أتراك. ثم بعد ذلك بدأوا الهجوم. تطلق الدولة التركية المحتلة صفة الإرهاب على المواطنين. ما هو الهدف من نشر هذه الأخبار والتصريحات؟

هل ستردّ قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب على هذه الهجمات في إطار الدفاع المشروع عن النفس من الأن فصاعداً؟

هل يا ترى جرى أي تواصل مع القوى "الضامنة" الموجودة في المنطقة بشأن هذه الهجمات؟

سيجيب المتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود عن هذه الأسئلة وأسئلةٍ أخرى تتعلق بهذا الشأن خلال البرنامج الخاص الذي ستجريه وكالتنا هذا المساء

سيُبثُّ البرنامج الخاص على الحسابات الالكترونية والرقمية للوكالة في تمام الساعة ٢٠:٠٠ بتوقيت روج أفا كردستان.

يمكنكم متابعة البرنامج عبر الروابط التالية:

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

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ANHA