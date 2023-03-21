نوروز حلب.. الكلمات أكدت أن المقاومة مستمرة والشعلة لن تنطفئ مهما كثر الاعداء

يحتفل أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ومن احياء اخرى متفرقة من حلب، منذ ساعات الصباح، بعيد نوروز 2023 تحت شعار "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال"، المُقامة في حي الشقيف شمالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بأزيائهم القومية، على الرغم من الحصار الجائر المفروض عليهم من قبل حكومة دمشق.

خلال الاحتفال، استمع المشاركون لتسجيلات صوتية لتقيمات للقائد عبد الله أوجلان عن نوروز، وأهميته بالنسبة للشعوب، ثم ألقى القيادي في وحدات حماية الشعب شرفان عفرين كلمة، أكد فيها على تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية والسير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر.

الخصوم كُثر وموقفنا الصمود والمقاومة

بارك شرفان عفرين في مستهل حديثه، عيد نوروز على الشعوب التواقة للحرية والقائد عبد الله أوجلان، وقال: "انطلق عيد نوروز من كاوا الحداد، وامتد ميراثه إلى مظلوم دوغان (كاوا العصر)، والآن نحتفل به بفضل تضحيات شهدائنا ومقاومة قائدنا في سجن إمرالي".

وتابع: "مشروعنا مشروع ديمقراطي؛ لذلك تتحد الأنظمة الحاكمة لإفشالنا، لكننا سنصمد ونكافح بروح حرب الشعب الثورية حتى نفشل مخططاتهم وندحر المحتل من مناطقنا".

أكد شرفان في ختام حديثه، على إكمال مسيرة الشهداء وقال: "لن ننسى ما فعله المحتل ليلة إيقاد شعلة نوروز بحق أبناء شعبنا في عفرين، وسننتقم لهم ونلقّن العدو درساً قاسياً ليصبح عبرة لكل من يقف ضدنا".

بالتفافنا حول قواتنا ونضال قائدنا سنحتفل كل عام

ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار، آمنة خضرو، كلمة هنأت فيها يوم نوروز على الجميع، وقالت: "نبارك إيقاد شعلة نوروز على شعبنا وعلى قائدنا وعلى مقاتلينا ومقاتلاتنا والكريلا".

وأضافت "منذ آلاف السنين وشعبنا الذي يؤمن بالسلام والحرية والديمقراطية يحتفل بهذا اليوم، ونعتبره يوماً مقدساً ومباركاً؛ لأن كاوا الحداد قضى على الظلم في هذا ليوم".

وأكدت آمنة أن الاحتفالات مستمرة بعيد نوروز بفضل تضحيات الشهداء، وقالت: "أعيادنا لن تنتهي وستستمر رغماً عن أنوف الخصوم وكل من يقف ضدنا؛ لأن هناك قائد يقاوم من أجلنا في إمرالي، ولأننا ملتفون حول قواتنا".

وستستمر فعاليات الاحتفال بتقديم عروض فنية على خشبة المسرح.

(ل م)

ANHA