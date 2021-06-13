نوروز أحمد: على شعبنا رفع وتيرة النضال في وجه الخيانة وهجمات المحتل التركي

وتحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال"، نظم مجلس مقاطعة عفرين مسيرة حاشدة لدعم مقاومة أهالي مخيم مخمور وقوات الدفاع الشعبي ضد هجمات جيش الاحتلال التركي وخيانة حزب الديمقراطي الكردستاني.

وتجمع الآلاف من أهالي إقليم عفرين من كرد وعرب وتركمان على الطريق الواصل بين ناحية فافين ومخيم برخدان لمساندة مسيرة الكرامة ضد الاحتلال.

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار واتحاد المرأة الحرة وصور شهداء مقاومة العصر ومقاومة حفتانين وغاري ولافتات كتب عليها" اقتربت نهاية الطاغية أردوغان"،" الحق لا يموت أبداً ما دام الشعب وراءه ويطالب به"،" أوقفوا المجازر التركية بحق الشعب الكردي".

وانطلقت المسيرة بترديد المشاركين بصوت واحد هتافات تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان وشعارات تطالب حزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن مساندة جيش الاحتلال التركي في شن هجماته على جبال كردستان ومحاصرة قوات الكريلا.

ومع وصول المسيرة إلى الساحة الخارجية للمخيم وقف الأهالي دقيقة صمت، ألقى بعدها العضو في مجلس مقاطعة الشهباء محمد ويسي كلمة قال فيها: "إن المقاومة التاريخية التي يقودها بواسل الكريلا في وجه هجمات الاحتلال التركي بمثابة صفعة لسياسة أردوغان الفاشلة التي كتب لها ذلك حين هجماته على غاري وحفتانين".

ودعا ويسي في ختام حديثه الأهالي للالتفاف حول فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ورفع وتيرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال.

وبعدها تحدثت نوروز أحمد الإدارية في مجلس مقاطعة عفرين عن السياسة التي تمارسها الدولة التركية بتصدير مشاكلها إلى الخارج عبر شن هجمات على جبال كردستان كما فعلت في حفتانين وغاري سابقاً وهجماتها الحالية على جبال كردستان.

وتابعت نوروز أحمد حديثها: "اليوم نرى إعادة حزب الديمقراطي الكردستاني وضع يده بيد العدو التركي الذي ارتكب الجرائم بحق الكرد كما يقدم لهم المعلومات عن قوات الحرية قوات الدفاع الشعبي في آفاشين وزاب ومتينا بالإضافة إلى مخيم مخمور".

كما نوهت نوروز أحمد إلى أن أحلام أردوغان باتت واضحة وهي السعي إلى إعادة حكم الإمبراطورية العثمانية عبر احتلال عفرين مروراً بشمال وشرق سوريا وجبال كردستان وصولاً إلى الموصل في العراق.

واستنكرت نوروز أحمد سياسة حزب الديمقراطي الكردستاني وقالت بأن ما يفعله الحزب بتقديمه يد المساعدة للمحتل التركي هو بمثابة ما قدمه داعش لتركيا خلال شنها الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال وعفرين.

ودعت نوروز في ختام حديثها الأهالي لرفع وتيرة النضال في وجه هجمات ومخططات المحتل التركي، وأكدت بأن هذه المخططات ستفشل بفضل مقاومة أهالي مخيم مخمور وقوات الكريلا كما حدث في غاري وحفتانين.

وانتهت المسيرة بترديد الأهالي شعارات تحيي مقاومة الكريلا وهتافات تطالب حزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن دعم المحتل التركي.

(كروبل)

ANHA